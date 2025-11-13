Unge i Viborg kan rejse billigere med busserne

Torsdag 13. november 2025 kl: 13:38

Billige busbilletter var på de unges ønskeliste, da Viborg Kommune og Region Midtjylland i oktober sidste år afholdt en temadag for gymnasieelever og byrådspolitikere på Viborg Gymnasium. Temadagen var arrangeret som en del af projektet MOVE, der arbejder for at fremme bæredygtige transportvaner hos unge.









Som udløber af blandt andet temadagen starter Viborg Kommune og Region Midtylland et forsøg - ViborgUNG - hvor unge mellem 16 og 26 år kan købe et pendlerkort til 210 kroner og rejse frit med bybusser, lokalbusser og regionalbusser i Viborg Kommune. Forsøget løber fra mandag 1. december 2025 til tirsdag 30. juni 2026.









- Når de unge peger på, at prisen er en barriere for at tage bussen, skal vi tage det alvorligt. Derfor har vi lyttet til de dem, og ViborgUNG er et direkte resultat af de unges idéer, siger Torsten Nielsen (Danmarksdemokraterne), der er formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.









- Med ViborgUNG gør vi det både lettere og billigere at vælge en god bæredygtig, kollektiv transportform, der samtidig bidrager til vores mål om mindre CO2-udledning og en grønnere kommune.









ViborgUNG er et billigere alternativ til det nuværende Ungdomskort, der giver fri rejse med bus og tog i hele Midttrafik vest. Det henvender sig til de unge, der kun rejser med bus inden for Viborg Kommune.









Hvor Ungdomskortet kun er et tilbud til unge under uddannelse, kan alle unge rejse billigere med et ViborgUNG.









- Med ViborgUNG vil vi gerne give alle unge i Viborg Kommune en enkel og billig mulighed for at vælge den kollektive trafik. I dag er mange rabatordninger målrettet studerende, men vi ved, at også unge i job, på sabbatår eller bare i gang med noget andet har brug for et prisvenligt alternativ til bilen. Forsøget giver os ny viden om, hvordan vi kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv for alle unge, siger Bent B. Graversen (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.









Midttrafik's direktør, Lars Berg, håber, at forsøget vil få mange unge til at afprøve kollektiv trafik og opdage, at det er et godt og bæredygtigt alternativ til bilen.









- Det er nemlig vigtigt, at vi får fat i de unge, før de køber en bil. Helt overordnet gavner det jo både trængslen på vejene og klimaet, hvis flere vælger kollektiv trafik, påpeger han.









Fakta om ViborgUNG:

ViborgUNG kan købes på Rejsebillet appen fra 1. december 2025

Prisen er 210 kroner for 30 dage

Gyldig til bybusser, lokalbusser og regionale busser i Viborg Kommune

Alle unge fra 16 år til og med 26 år kan købe ViborgUNG

ViborgUNG er ikke gyldigt til rejser over kommunegrænsen eller med tog

Forsøgsperioden med ViborgUNG løber fra mandag 1. december 2025 til tirsdag 30. juni 2026





