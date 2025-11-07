- Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden

Fredag 7. november 2025 kl: 11:58

Fremgangen, der svarer til 6,6 procent i forhold til oktober sidste år, hvor passagertallet var 141.734, er baseret på et indenrigspassagertal på 90.725, et udenrigspassagertal på 43.198 og et charterpassagertal på 17.061.









Hvor der på indenrigsområdet var fremgang, var det omvendt på underigsområdet og chartertrafikområdet, hvilket fremgår af nedenstående tabel.



