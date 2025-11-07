Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden
Fredag 7. november 2025 kl: 11:58Af: Jesper Christensen
I løbet af oktober rejste 151.061 passagerer via Aalborg Lufthavn, hvilket var 4.437 flere end i oktober 2017, der havde den hidtidige oktober-rapport på 146.624
Fremgangen, der svarer til 6,6 procent i forhold til oktober sidste år, hvor passagertallet var 141.734, er baseret på et indenrigspassagertal på 90.725, et udenrigspassagertal på 43.198 og et charterpassagertal på 17.061.
Hvor der på indenrigsområdet var fremgang, var det omvendt på underigsområdet og chartertrafikområdet, hvilket fremgår af nedenstående tabel.
Aalborg Lufthavn - Trafiktal for oktober 2020 - oktober 2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indenrigs
36.244
78.831
76.796
72.153
71.643
90.725
Udenrigs
5.851
25.255
35.463
48.314
49.610
43.198
Charter
2.180
14.128
22.226
21.431
20.481
17.138
I alt
44.275
118.214
134.485
141.898
141.734
151.061
(Kilde: Aalborg Lufthavn)
