Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden

Fredag 7. november 2025 kl: 11:58
Af: Jesper Christensen

I løbet af oktober rejste 151.061 passagerer via Aalborg Lufthavn, hvilket var 4.437 flere end i oktober 2017, der havde den hidtidige oktober-rapport på 146.624

Fremgangen, der svarer til 6,6 procent i forhold til oktober sidste år, hvor passagertallet var 141.734, er baseret på et indenrigspassagertal på 90.725, et udenrigspassagertal på 43.198 og et charterpassagertal på 17.061.


Hvor der på indenrigsområdet var fremgang, var det omvendt på underigsområdet og chartertrafikområdet, hvilket fremgår af nedenstående tabel.


Aalborg Lufthavn - Trafiktal for oktober 2020 - oktober 2025


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Indenrigs

36.244

78.831

76.796

72.153

71.643

90.725

Udenrigs

5.851

25.255

35.463

48.314

49.610

43.198

Charter

2.180

14.128

22.226

21.431

20.481

17.138

I alt

44.275

118.214

134.485

141.898

141.734

151.061

(Kilde: Aalborg Lufthavn)



