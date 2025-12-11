Havn styrker sin bestyrelse med erfaren transportkvinde

Torsdag 11. december 2025 kl: 13:07

- Som kommende formand for bestyrelsen i Køge Havn er jeg meget glad for, at vi med Anne Kathrine Steenbjerge får et medlem af bestyrelsen med en stærk forretningsprofil med en omfattende kommerciel indsigt, siger Michael Svane, der er tidligere direktør i vognmandsorganisationen DTL og tidligere branchedirektør i DI Transport og kommende formand for Køge Havns bestyrelse.









- Jeg har gennem en årrække arbejdet tæt sammen med Anne

Kathrine Steenbjerge og jeg ved, at hun sammen med den øvrige bestyrelse og havnens dygtige medarbejdere vil sikre, at Køge Havn står bedst muligt rustet i den fremtidige udvikling, siger han videre.









Anne Kathrine Steenbjerge har over 20 års erfaring med transport og logistik - og godt 15 års erfaring med bestyrelsesarbejde i en flere private virksomheder og transportorganisationer.









- Jeg ved fra min professionelle hverdag, hvor vigtig en rolle havne spiller i transport- og logistikbranchen. Jeg glæder mig til at arbejde bringe min kommercielle indsigt i spil sammen med Michael Svane og resten af

bestyrelsen, siger Anne Kathrine Steenbjerge, hvis tip-oldefar lagde grundstenen til Ancotrans A/S i 1882, hvor Anders Nielsen lagde navnet til virksomheden, der den gang beskæftigede sig med bagagetransport i København.

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.