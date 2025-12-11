Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland

Torsdag 11. december 2025 kl: 10:58

- Det er en stor dag for Midt- og Vestjylland, der efter mange års arbejde nu får 62 kilometer ny motorvej, der vil gøre livet lettere for bilister og erhvervsliv i Jylland. Med vedtagelsen af anlægsloven for ny midtjysk motorvej skaber vi bedre vejforbindelser i det midtjyske og sikrer samtidig aflastning af E45, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









Lidt om motorvejsprojektet i Midtjylland:

Den nye motorvej i Midtjylland blev politisk besluttet med Infrastrukturplan 2035, hvor forligskredsen bag aftalte at lave den nye motorvej i etaper. Med vedtagelse af anlægsloven kan arbejdet med de to strækninger gå i gang

Det forventes at de to motorvejsstrækninger vil åbne for trafik i 2034

Vejene er finansieret fra midler fra infrastrukturaftalen, og der er afsat cirka 5,1 milliarder kroner til strækningen mellem Klode Mølle og Løvel og cirka 2,6 milliarder kroner til strækningen mellem Give og Billund (2025-priser)









