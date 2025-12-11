Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland
Torsdag 11. december 2025 kl: 10:58Af: Redaktionen
Folketinget har vedtaget den anlægslov, der er næste skridt på vejen mod et nyt stykke motorvej vest om Viborg og et stykke mellem Give og Billund Vest. Strækningen vest om Viborg skal går mellem mellem Klode Mølle syd for Viborg og Løvel nord for Viborg. Strækningen mellem Give og Billund Vest skal anlægges mellem Rute 18 ved Give og rute 28/30 Grindstedvej i Billund Vest
- Det er en stor dag for Midt- og Vestjylland, der efter mange års arbejde nu får 62 kilometer ny motorvej, der vil gøre livet lettere for bilister og erhvervsliv i Jylland. Med vedtagelsen af anlægsloven for ny midtjysk motorvej skaber vi bedre vejforbindelser i det midtjyske og sikrer samtidig aflastning af E45, siger transportminister Thomas Danielsen (V).
Lidt om motorvejsprojektet i Midtjylland:
- Den nye motorvej i Midtjylland blev politisk besluttet med Infrastrukturplan 2035, hvor forligskredsen bag aftalte at lave den nye motorvej i etaper. Med vedtagelse af anlægsloven kan arbejdet med de to strækninger gå i gang
- Det forventes at de to motorvejsstrækninger vil åbne for trafik i 2034
- Vejene er finansieret fra midler fra infrastrukturaftalen, og der er afsat cirka 5,1 milliarder kroner til strækningen mellem Klode Mølle og Løvel og cirka 2,6 milliarder kroner til strækningen mellem Give og Billund (2025-priser)
Interesserede kan læse mere om motorvejsprojektet her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
- Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland
- Hollandsk distributionsbil er blevet hædret i Irland
- Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!