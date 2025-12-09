Klik venligst



LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Bestanden af elektriske lastbiler er vokset med knap 55 procent på et år

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:42
Af: Jesper Christensen

Ved udgangen af november i år var der registreret 737 batteri-elektriske lastbiler i Danmark, det er 54,83 procent flere end ved udgangen af november sidste år, hvor antallet var 476. Det fremgår af de seneste tal fra Biilstatistik.dk


Tallene viser også, at Mercedes-Bens markerer sig som et elektrisk lastbilmærke. Hvor bestanden ved udgangen af november sidste år var på 155, var den ved udgangen af november i år vokset til 286 - en fremgang på 84,62 procent. Mercedes-Benz er dermed den lastbilproducent, der har fået flest batteri-elektriske lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks, der er blevet overhalet af Mercedes-Benz på markedet for batteri-elektriske lastbiler, er også kørt frem fra en bestand på 164 ved udkørslen af november sidste år til 250 ved udkørslen af november i år - det svarer til end fremgang på 52,44 procent.


Nedenstående tabel viser bestanden af batteri-elektriske lastbiler samt markedsandele ved udkørslen af november i år sammenholdt med november sidste år.


Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 30. november


November 2025

November 2024

Mærke

Antal 

Andel

Antal 

Andel

Mercedes-Benz

286

38,81 %

155

32,56 %

Volvo

250

33,92 %

164

34,45 %

Scania

149

20,22 %

121

25,42 %

Dennis Eagle

29

3,93 %

29

6,09 %

MAN

11

1,49 %

3

0,63 %

Renault

9

1,22 %

2

0,42 %

DAF

3

0,41 %

2

0,42 %

I alt

737


476


(Kilde: Bilstatistk.dk)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

