Bestanden af elektriske lastbiler er vokset med knap 55 procent på et år

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:42

Tallene viser også, at Mercedes-Bens markerer sig som et elektrisk lastbilmærke. Hvor bestanden ved udgangen af november sidste år var på 155, var den ved udgangen af november i år vokset til 286 - en fremgang på 84,62 procent. Mercedes-Benz er dermed den lastbilproducent, der har fået flest batteri-elektriske lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks, der er blevet overhalet af Mercedes-Benz på markedet for batteri-elektriske lastbiler, er også kørt frem fra en bestand på 164 ved udkørslen af november sidste år til 250 ved udkørslen af november i år - det svarer til end fremgang på 52,44 procent.









Nedenstående tabel viser bestanden af batteri-elektriske lastbiler samt markedsandele ved udkørslen af november i år sammenholdt med november sidste år.









Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 30. november

November 2025 November 2024 Mærke Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 286 38,81 % 155 32,56 % Volvo 250 33,92 % 164 34,45 % Scania 149 20,22 % 121 25,42 % Dennis Eagle 29 3,93 % 29 6,09 % MAN 11 1,49 % 3 0,63 % Renault 9 1,22 % 2 0,42 % DAF 3 0,41 % 2 0,42 % I alt 737

476



(Kilde: Bilstatistk.dk)

