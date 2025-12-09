LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Ved udgangen af november i år var der registreret 737 batteri-elektriske lastbiler i Danmark, det er 54,83 procent flere end ved udgangen af november sidste år, hvor antallet var 476. Det fremgår af de seneste tal fra Biilstatistik.dk
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
- Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland
- Hollandsk distributionsbil er blevet hædret i Irland
- Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs
Skriv din kommentar:
Bestanden af elektriske lastbiler er vokset med knap 55 procent på et år
Tirsdag 9. december 2025 kl: 11:42Af: Jesper Christensen
Ved udgangen af november i år var der registreret 737 batteri-elektriske lastbiler i Danmark, det er 54,83 procent flere end ved udgangen af november sidste år, hvor antallet var 476. Det fremgår af de seneste tal fra Biilstatistik.dk
Tallene viser også, at Mercedes-Bens markerer sig som et elektrisk lastbilmærke. Hvor bestanden ved udgangen af november sidste år var på 155, var den ved udgangen af november i år vokset til 286 - en fremgang på 84,62 procent. Mercedes-Benz er dermed den lastbilproducent, der har fået flest batteri-elektriske lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks, der er blevet overhalet af Mercedes-Benz på markedet for batteri-elektriske lastbiler, er også kørt frem fra en bestand på 164 ved udkørslen af november sidste år til 250 ved udkørslen af november i år - det svarer til end fremgang på 52,44 procent.
Nedenstående tabel viser bestanden af batteri-elektriske lastbiler samt markedsandele ved udkørslen af november i år sammenholdt med november sidste år.
Bestanden af el-lastbiler over 16 ton pr. 30. november
November 2025
November 2024
Mærke
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
286
38,81 %
155
32,56 %
Volvo
250
33,92 %
164
34,45 %
Scania
149
20,22 %
121
25,42 %
Dennis Eagle
29
3,93 %
29
6,09 %
MAN
11
1,49 %
3
0,63 %
Renault
9
1,22 %
2
0,42 %
DAF
3
0,41 %
2
0,42 %
I alt
737
476
(Kilde: Bilstatistk.dk)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
- Lov åbner for motorvejsanlæg i Midtjylland
- Hollandsk distributionsbil er blevet hædret i Irland
- Vognmand i Nordsjælland har fået ny tre-akslet forvogn med wirehejs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!