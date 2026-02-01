Vognmandsvirksomhed i Herlev har fået fire-akslet forvogn med kran og hejs

Fredag 13. marts 2026 kl: 12:13
Af: Redaktionen

Volvo Truck Center i Taastrup har fornyligt leveret en ny fire-akslet Volvo FMX 540 8x4 Globetrotter opbygget med Palfinger-kran og kroghejs til vognmandsvirksomheden E. Trasborg, der har hovedsæde i Herlev og afdelinger i Ringsted, Hinnerup ved Aarhus, Bække mellem Vejle og Esbjerg og Søllested på Lolland


Den nye fire-akslede Volvo FMX 540 er blandt andet leveret med
  • Motor på 540 hk
  • Volvo Dynamisk Styring 
  • CMS-kamerasystem
  • VEB+  (forbedret og ekstra kraftig Volvo motorbremse)
  • Tandemakselløft 
  • Køleskab under køjen 
  • Informationspakke - høj 
  • Fuld LED
  • Aluminiumsfælge 
  • I-See brændstofoptimering 
  • Fartpilot I-Cruise 
  • Luftaffjedring for og bag 
  • Komfort førerstol

Der til kommer Volvo Connect abonnementstjenesterne: Chaufførtider, Brændstof & Miljø og MyTruck app for bedre overblik over køre-/hviletider, effektivitet og planlægning af vedligeholdelse.


Den fire-akslede forvogn er opbygget hos Palfinger Østrig med kran og kroghejs, forsynet med stafferinger hos Auma Autolakering i Frederikssund, plysset hos Brande Autosadelmageri og tilsidst klargjort hos Volvo Truck Center i Karlslunde. 


Rasmus Hansen fra Volvo Truck Center i Taastrup har stået for salg og levering.




