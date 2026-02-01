Vognmandsvirksomhed i Herlev har fået fire-akslet forvogn med kran og hejs
Fredag 13. marts 2026 kl: 12:13Af: Redaktionen
Volvo Truck Center i Taastrup har fornyligt leveret en ny fire-akslet Volvo FMX 540 8x4 Globetrotter opbygget med Palfinger-kran og kroghejs til vognmandsvirksomheden E. Trasborg, der har hovedsæde i Herlev og afdelinger i Ringsted, Hinnerup ved Aarhus, Bække mellem Vejle og Esbjerg og Søllested på Lolland
Den nye fire-akslede Volvo FMX 540 er blandt andet leveret med
- Motor på 540 hk
- Volvo Dynamisk Styring
- CMS-kamerasystem
- VEB+ (forbedret og ekstra kraftig Volvo motorbremse)
- Tandemakselløft
- Køleskab under køjen
- Informationspakke - høj
- Fuld LED
- Aluminiumsfælge
- I-See brændstofoptimering
- Fartpilot I-Cruise
- Luftaffjedring for og bag
- Komfort førerstol
Der til kommer Volvo Connect abonnementstjenesterne: Chaufførtider, Brændstof & Miljø og MyTruck app for bedre overblik over køre-/hviletider, effektivitet og planlægning af vedligeholdelse.
Den fire-akslede forvogn er opbygget hos Palfinger Østrig med kran og kroghejs, forsynet med stafferinger hos Auma Autolakering i Frederikssund, plysset hos Brande Autosadelmageri og tilsidst klargjort hos Volvo Truck Center i Karlslunde.
Rasmus Hansen fra Volvo Truck Center i Taastrup har stået for salg og levering.
