Vognmandsvirksomhed i Herlev har fået fire-akslet forvogn med kran og hejs

Fredag 13. marts 2026 kl: 12:13

Den nye fire-akslede Volvo FMX 540 er blandt andet leveret med

Motor på 540 hk

Volvo Dynamisk Styring

CMS-kamerasystem

VEB+ (forbedret og ekstra kraftig Volvo motorbremse)

Tandemakselløft

Køleskab under køjen

Informationspakke - høj

Fuld LED

Aluminiumsfælge

I-See brændstofoptimering

Fartpilot I-Cruise

Luftaffjedring for og bag

Komfort førerstol





Der til kommer Volvo Connect abonnementstjenesterne: Chaufførtider, Brændstof & Miljø og MyTruck app for bedre overblik over køre-/hviletider, effektivitet og planlægning af vedligeholdelse.









Den fire-akslede forvogn er opbygget hos Palfinger Østrig med kran og kroghejs, forsynet med stafferinger hos Auma Autolakering i Frederikssund, plysset hos Brande Autosadelmageri og tilsidst klargjort hos Volvo Truck Center i Karlslunde.









Rasmus Hansen fra Volvo Truck Center i Taastrup har stået for salg og levering.





