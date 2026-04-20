Aktører på havet vil mindske miljøkonsekvenser ved indvinding af råstoffer fra havbunden

Mandag 20. april 2026 kl: 13:52

Af: Redaktionen Samlet kortlægning af indvindingsområder af råstoffer. (Illustration: Tænketanken Hav)

En ny analyse fra Tænketanken Hav, der blev stiftet på initiativ af Velux Fonden i 2021 og blandt andet tæller entreprenørvirksomheder, forsyningsselskaber blandt sine medlemmer, viser, at indvinding af sand og grus fra havet påvirker havmiljøet negativt i de områder, hvor havbunden suges op. Indvindingen fjerner bundlevende arter, såsom muslinger, tang og børsteorme samt de levesteder, som de tilbageværende arter er afhængige af.









Afhængigt af indvindingsteknik og bølge- og strømforhold kan der gå lang tid, før hav-naturen genoprettes - og nogle områder bliver den ikke genoprettet naturligt.









Analysen viser, at indvinding af råstoffer som sand, grus og småsten fra havbunden er steget med omkring 80 procent siden 1990. I 2024 blev der suget 14 millioner kubikmeter sand, grus og småsten op fra havbunden, hvilket svarer til cirka 700.000 fyldte lastbiler.









Og indvinding af råstoffer fra havet forventes ifølge analysen at stige frem mod 2040 på grund af øget efterspørgsel og lavere tilgængelighed af råstoffer fra land. Det vil sætte yderligere pres et i forvejen hårdt presset havmiljø.









Behov for en ny tilgang til råstofindvinding

Der er ifølge Tænketanken Hav brug for et kursskifte i forvaltningen, indvindingen og anvendelsen af råstoffer for at nedbringe presset på havet. Derfor kommer tænketanken sammen med flere store aktører på havet - eksempelvis aktører i råstofbranchen og naturforeninger - med en række konkrete anbefalinger til at sikre fremtidens råstofforsyning på en mere miljømæssig forsvarlig måde.









Anbefalingerne har fire overordnede formål:

Reduceret miljøpåvirkning fra indvinding gennem blandt andet minimumstandarder for mere skånsom indvinding og aktiv genetablering af tidligere indvindingsområder

Mere effektiv og bæredygtig planlægning af råstofområdet gennem blandt andet en national database over nye og genanvendelige råstoffer og krav om deling af rådata om miljø og effekter på miljøet

Finansiering af bæredygtige indsatser på råstofområdet gennem en fordobling af råstofafgiften og en øremærkning af afgiftens provenu.

Reduktion af efterspørgsel efter nye råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen gennem blandt andet krav om råstofbudgetter og styrket udbud af genanvendte og alternative materialer





Anbefalingerne udgør et indspil til en kommende regerings arbejde med en national strategi for råstoffer og cirkulær økonomi. Strategien bør ifølge Tænketanken Hav understøtte en stabil forsyning af råstoffer til samfundskritiske formål samtidig med, at forbruget af nye råstoffer reduceres og hensynet til klima, miljø og natur styrkes.









- Presset på det danske havmiljø er alt for højt. Derfor er vi glade for, at vi sammen med bl.a. aktører fra råstofbranchen og naturorganisationer kan anvise en ny fælles vej, der mindsker presset på havet. Der er brug for at reducere efterspørgslen efter nye råstoffer fra havet, og vi mener disse elementer bør være en central del af en ny og ambitiøs strategi for råstoffer og cirkulær økonomi, siger Liselotte Hohwy Stokholm, der er administrerende direktør i Tænketanken Hav.









Søren Evald Jensen, direktør for NCC Råstoffer i NCC-koncernen, der er en af medlemsvirksomhederne i Tænketanken Hav, fremhæver, ay man hos NCC Råstoffer mener, at der skal tages et hensyn til havmiljøet.









- Samtidig har samfundet et behov for råstoffer til byggeri og grøn omstilling med udrulning af blandt andet fjernvarme. Det kalder netop på, at der bliver udarbejdet en national råstofstrategi, så vi kan sikre national råstofforsyning, siger Søren Evald Jensen.









