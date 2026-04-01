Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
Onsdag 6. maj 2026 kl: 15:09Af: Redaktionen
Jim Walenczak, der i de seneste 15 år har været ansat i Paccar-koncernen, som blandt andet ejer hollandske DAF Trucks N.V., er blevet udnævnt til administrerende direktør for DAF Trucks N.V.. Han afløser Harald Seidel, som går på pension fredag 17. juli
|
Jim Walenczak har i løbet af sin karriere hos Paccar haft stillinger som Assistant General Manager, Operations, Paccar Parts, Assistant General Manager, Sales & Marketing, Kenworth, og senest Paccar Vice President og General Manager, Kenworth Truck Company. Jim Walenczak er uddannet fra Michigan State University (BA Marketing), University of Washington (MBA) og Stanford Executive Program.
Harald Seidel, der har sidste arbejdsdag hos DAF Trucks N.V. fredag 17. juli, har været ansat hos Paccar i 25 år. Gennem sin karriere har han haft stillinger som Paccar Parts Europe Controller, Controller Marketing & Sales, Group Controller og DAF Finance Director. Harald Seidel har været Paccar Vice President og DAF President siden 2022.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
- Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar
- Fire-akslet maskintrailer med udtræk får hjemsted på Vestsjælland
- Tættere samarbejde skal afbøde trafikale udfordringer ved vejarbejdet på Motorvej E45
- Første del af tunnel mellem Danmark og Tyskland er på vej mod havbunden
- Transport- og logistikvirksomhed i Herning øgede sin omsætning
- Dansk rederi køber tidligere dansk færge af svensk rederi
- Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen
- Rutesimulator viser vej til opladning af lastbiler
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!