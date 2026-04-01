Hollandsk lastbilproducent får ny topchef

Onsdag 6. maj 2026 kl: 15:09

Jim Walenczak (tv) sammen med Harald Seidel. (Foto: DAF Trucks)

Jim Walenczak har i løbet af sin karriere hos Paccar haft stillinger som Assistant General Manager, Operations, Paccar Parts, Assistant General Manager, Sales & Marketing, Kenworth, og senest Paccar Vice President og General Manager, Kenworth Truck Company. Jim Walenczak er uddannet fra Michigan State University (BA Marketing), University of Washington (MBA) og Stanford Executive Program.





Harald Seidel, der har sidste arbejdsdag hos DAF Trucks N.V. fredag 17. juli, har været ansat hos Paccar i 25 år. Gennem sin karriere har han haft stillinger som Paccar Parts Europe Controller, Controller Marketing & Sales, Group Controller og DAF Finance Director. Harald Seidel har været Paccar Vice President og DAF President siden 2022.

