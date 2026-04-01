Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen

Onsdag 6. maj 2026 kl: 11:10

- Vi er glade for at have forhindret, at den store mængde puff-bars er kommet ind i Danmark. Puff-bars er et problem, da de smager sødt og derfor kan lokke helt unge mennesker til at begynde at bruge nikotinprodukter, siger vicepolitiinspektør Karsten Høy, fra UKA Vest under Syd- & Sønderjyllands Politi, der efterforsker sagen som groft smugleri.





Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser videre, at Toldstyrelsen har beregnet afgifter, moms og told i denne sag til 7,3 millioner kroner, som skal betales. Dertil kommer en bøde.









Om UKA Vest:

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed under Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper, og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Toldstyrelsen, Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.