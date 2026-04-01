Politiet beslaglagde 22.400 ulovlige puff-bars ved grænsen
Onsdag 6. maj 2026 kl: 11:10Af: Redaktionen
Under grænsekontrol i Frøslev tirsdag 5. maj tog betjente fra Syd- & Sønderjylland Politi klokken 08.05 en polsk indregistreret varebil ud til rutinekontrol. I varebil stod fire paller, der viste sig at indeholde 22.400 puff-bars med søde smage, der er ulovlige i nikotinprodukter i Danmark
- Vi er glade for at have forhindret, at den store mængde puff-bars er kommet ind i Danmark. Puff-bars er et problem, da de smager sødt og derfor kan lokke helt unge mennesker til at begynde at bruge nikotinprodukter, siger vicepolitiinspektør Karsten Høy, fra UKA Vest under Syd- & Sønderjyllands Politi, der efterforsker sagen som groft smugleri.
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser videre, at Toldstyrelsen har beregnet afgifter, moms og told i denne sag til 7,3 millioner kroner, som skal betales. Dertil kommer en bøde.
Om UKA Vest:
- Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed under Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg
- UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper, og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Toldstyrelsen, Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland
- UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland
