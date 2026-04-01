Energikoncern kom ud af 2025 med 740 millioner kroner i overskud efter skat

Mandag 4. maj 2026 kl: 11:56

Det samlede resultat for OK-koncernen endt på 740 millioner kroner efter skat. Resultatet er især drevet af en en positiv udvikling i datterselskaberne OK, Kamstrup og Coop.









- Vi står midt i en gennemgribende transformation af energimarkedet - og dermed af OK. Derfor er det afgørende, at vi investerer massivt i det, vi skal leve af i fremtiden og samtidig leverer en sund forretning her og nu. Det lykkedes vi med i 2025. De to største datterselskaber, Coop og Kamstrup, leverer også flotte resultater. Vi er tilfredse med den udvikling, vi ser på tværs af koncernen, siger administrerende direktør i OK, Michael Løve.









Kigger man isoleret på OK, landede resultatet (EBIT) på 698 millioner kroner. Dermed lykkes det OK at øge indtjeningen, selvom salget af brændstof faldt i takt med elektrificeringen af bilparken.









Førende inden for el til bolig og bil

OK er i dag et af de store energiselskaber i Danmark, som leverer strøm, opladning og varme til omkring en halv million hjem og virksomheder.









OK peger på, at 2025 bød på over 20 procents organisk vækst i antallet af elkunder, og OK blev ifølge EPSI Rating Danmark for tredje år i træk kåret som elselskabet med de mest tilfredse kunder.









Samtidig havde OK et rekordhøjt antal opladninger på det offentlige ladenetværk, der ved årets udgang bestod af ca. 4.500 ladepunkter. Fredag i sidste uge var antallet steget til omkring 5.100.









Samtidig har OK fastholdt sin position som brændstofleverandør til private og erhverv og har realiseret en mindre stigning i markedsandel i et faldende brændstofmarked.









- Vi skal sikre en forretning, der både skaber overskud i dag og er klar til fremtidens energimarked. Vores ambition er, at OK kan levere brændstof til danskerne, så længe de har behov for det. Til gengæld investerer vi det meste af brændstofindtjeningen i energiomstillingen af både os selv og samfundet. Og resultatet kan ses. I 2025 foretog OK’s elbilskunder ca. 9 millioner opladninger - ca. 25.000 hver dag året rundt, siger Michael Løve.









OK er blevet et langt større selskab

Med investeringen i Coop Danmark i 2024 er OK i dag en markant større koncern end tidligere. Årsregnskabet viser en samlet koncernomsætning på knap 47 milliarder kroner.









Regnskabet vidner også om, at koncernen står på flere ben, der tilsammen bidrager til at gøre OK til en robust forretning.









Kamstrup og Coop Danmark har allerede offentliggjort årsregnskaber, og 2025 blev et år med gode driftsresultater i begge selskaber. Kamstrup leverede det bedste resultat i virksomhedens historie. Og Coop - der dog fortsat giver underskud - er hurtigere end ventet en hel del tættere på målet om at blive en lønsom forretning.









- Som et kundeejet og 100 procent dansk andelsselskab er det vores fornemmeste opgave at levere værdi til vores kunder, vores over 11.000 medejere og samfundet. Det skal vi kunne nu og i fremtiden, selvom brændstofmarkedet svinder. Omstillingen af OK og en sund udvikling i vores datterselskaber er nøglen til at kunne det, siger Michael Løve.









I takt med den hastige elektrificering af bilparken vil brændstofmarkedet fortsat falde i de kommende år. Det vil påvirke OK’s driftsresultat i en årrække. Til gengæld vil andre områder i koncernen i stigende grad kompensere med ny indtjening.









OK koncernen forventer i 2026 en omsætning på mellem 46 og 50 milliarder kroner. Resultatet efter skat forventes at blive 600 - 1.000 millioner kroner og dermed på samme niveau som 2025. OK fastholder dermed sit høje ambitionsniveau - både når det gælder vækst indenfor nye områder og investeringer i den grønne omstilling.









Resultatet for 2025 betyder, at OK udbetaler 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere.









her: Interesserede kan se årsberetning for OK i regnskabsåret 2025





Fra OK’ årsrapport 2025 Koncernomsætning 47 milliarder kr. Koncernresultat efter skat 740 millioner kr. OK a.m.b.a. omsætning 11,7 milliarder kr.* OK a.m.b.a. EBIT 698 millioner kr. Ansatte i OK a.m.b.a. 1.225 Opladninger af elbiler 9 millioner Vækst i antal elkunder +20 procent Udlodning til medejere 250 millioner kr.

*Omsætning i OK a.m.b.a. påvirkes i høj grad af olieprisen og vil derfor svinge i takt med denne udvikling. Olieprisen var faldende i 2025. (Kilde: Energiselskabet OK)









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.