Længere førerhuse kommer på modelprogrammet hos svensk lastbilproducent

Fredag 1. maj 2026 kl: 12:12

Scania fremhæver, at longline-førerhuset kombinerer Scania's CrewCab med S-seriens højtag-førerhus og skaber et førerhus med mere end blot lidt ekstra plads. Førerhuset bliver produceret i Laxå, mens chassiset, der skal monteres på, bygges i Södertälje.









Det tidligere udgave blev præsenteret i 2003 og blev leveret i et begrænset omfang i 2004. Scania Longline var kendetegnet ved et markant længere kabine, hvilket gav chaufføren en luksuriøs indretning med bedre sove- og opholdsfaciliteter.









Lars Gustafsson, der er Head of Trucks hos Scania, betegner den nye Scania Longline som en naturlig videreudvikling af et koncept, der har været værdsat blandt kunderne.









- Med Longline forener vi vores arv med moderne industrialisering og tilbyder en platform, der kan tilpasses individuelle behov, siger han.









Denn nye udgave af Scania Longline er udviklet som en fleksibel platform frem for en fuldt færdigindrettet interiørløsning. Fra fabrikken leveres førerhuset med en enkel indretning bag sæderne med mulighed for eksempelvis en standardseng med opbevaring eller hylder eller et mere åbent layout. Designet tager udgangspunkt i tydeligt definerede monteringspunkter, som gør det muligt for kunderne at indrette førerhuset efter egne behov.









- Vi tilføjer ganske enkelt ikke elementer, der ikke er nødvendige, og reducerer dermed spild i tråd med vores bæredygtighedsmål, siger Samuel Suderbys, der er Managing Director for Scania's aktiviteter i Laxå.









Hos Scania forventer man, at mange vil sætte deres eget præg på køretøjerne gennem speciallakering og individuelle indretinger. Scania tilbyder derfor lakering i alle standardfarver til køretøjer i samarbejde med en svensk specialiseret leverandør af lak, hvilket forkorter tiden fra levering til bilen kan sættes i drift.









Longline-konceptet er udviklet på baggrund af markedets efterspørgsel og et ønske om at forbedre chaufførernes arbejdsforhold. Den øgede plads og fleksibilitet gør det lettere for kunderne at tiltrække og fastholde chauffører, som er en af transportbranchens største udfordringer.









- Det handler ikke kun om mere plads, men om at skabe et bedre arbejdsmiljø for chaufførerne. Det er blevet stadig vigtigere for vores kunder, siger Gustafsson.









Longline er tilpasset den europæiske IVD-lovgivning (Increased Vehicle Dimensions), som gør det muligt at operere med længere køretøjer i hele Europa. I første omgang lanceres førerhuset i to længder - 28 og 31 - begge med højt tag. Den indvendige ståhøjde er på godt to meter og giver dermed de fleste chauffører mulighed for at stå oprejst.









Scania forventer at kunne levere de første Scania Longline i løbet af efteråret.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.