Transport- og logistikkoncern omsatte for mere - og håndterede mere gods
Onsdag 15. april 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Den tyske transport- og logistikkoncern, Dachser, nåede sidste år op på en omsætning på omkring 8,3 milliarder kroner, hvilket var en fremgang på 3,1 procent i forhold til året før og koncernens hidtil større omsætning
Samtidig steg tonnagen til 46,7 millioner ton, og antallet af forsendelser til 86,2 millioner, hvilket svarer til en vækst på 3,6 procent.
- Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2025. Europas kernemarkeder var præget af svag vækst, et højt omkostningsniveau og hård konkurrence samtidig med, at amerikansk toldpolitik skabte øget usikkerhed i den globale handel, siger Burkhard Eling, der er administreredne direktør og koncernchef iDachsers.
- At vi alligevel leverer organisk vækst og vinder markedsandele inden for vejtransport, viser robustheden i vores forretningsmodel, siger han videre.
Dachser fremhæver, at væksten i 2025 i høj grad var drevet af integrationen af koncernens seneste opkøb af Frigoscandia ig Norden og Dachser & Fercam i Italien, Sydtyskland og Brummer i Østrig. Alle tre bidrog for første gang fuldt ud til koncernens omsætning i 2025. Uden disse opkøb ville Dachsers vækst have været 0,3 procent sammenlignet med året før.
Fastholder stor investeringskraft
I 2025 investerede Dachser omkring 325 millioner euro i sit netværk, medarbejdere, digitalisering og klimatiltag. I 2026 planlægger virksomheden at øge investeringerne til over 350 millioner euro med henblik på at styrke sin konkurrenceevne på lang sigt.
- Vi fastholder kursen med løbende investeringer i vores netværk, siger Burkhard Eling og fortsætter:
- Især i perioder med stor usikkerhed er det vigtigt at holde fast i vores strategiske prioriteringer.
Lidt mere om 2025:
- Road Logistics - som omfatter industrivarer, forbrugsvarer og fødevarer - øgede omsætningen med cirka 7 procent til 6,9 milliarder euro. Antallet af sendinger steg med 3,7 procent, og tonnagen steg med 6,2 procent
- Inden for European Logistics rundede omsætningen 5 milliarder euro og endte på 5,1 milliarder euro, hvilket svarer til en vækst på 5,9 procent
- Food Logistics oplevede som følge af de seneste opkøb en positiv udvikling med en stigning i omsætningen på 10,1 procent til over 1,8 milliarder euro
- I Air & Sea Logistics var 2025 primært præget af et markant fald i fragtraterne, især inden for søfragt fra Asien til Europa. Omsætningen faldt med 12,6 procent til 1,4 milliarder euro efter en stærk vækst det foregående år
- Inden for Contract Logistics udvidede Dachser sin lagerkapacitet med omkring 240.000 ekstra pallepladser. Dachser's samlede lagerkapacitet har passeret fire millioner pallepladser globalt
- Dachser forventer fortsat usikre markedsforhold i 2026, blandt andet på grund af geopolitisk uro, begrænset kapacitet inden for sø- og luftfragt og høje brændstofpriser. Koncernen vil fortsætte sin langsigtede strategi med fokus på drift og integrerede løsninger.
- Ved udgangen af 2025 havde Dachser cirka 37.500 medarbejdere på verdensplan
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!