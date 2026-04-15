Onsdag 15. april 2026 kl: 13:59

Samtidig steg tonnagen til 46,7 millioner ton, og antallet af forsendelser til 86,2 millioner, hvilket svarer til en vækst på 3,6 procent.









- Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2025. Europas kernemarkeder var præget af svag vækst, et højt omkostningsniveau og hård konkurrence samtidig med, at amerikansk toldpolitik skabte øget usikkerhed i den globale handel, siger Burkhard Eling, der er administreredne direktør og koncernchef iDachsers.









- At vi alligevel leverer organisk vækst og vinder markedsandele inden for vejtransport, viser robustheden i vores forretningsmodel, siger han videre.









Dachser fremhæver, at væksten i 2025 i høj grad var drevet af integrationen af koncernens seneste opkøb af Frigoscandia ig Norden og Dachser & Fercam i Italien, Sydtyskland og Brummer i Østrig. Alle tre bidrog for første gang fuldt ud til koncernens omsætning i 2025. Uden disse opkøb ville Dachsers vækst have været 0,3 procent sammenlignet med året før.









Fastholder stor investeringskraft

I 2025 investerede Dachser omkring 325 millioner euro i sit netværk, medarbejdere, digitalisering og klimatiltag. I 2026 planlægger virksomheden at øge investeringerne til over 350 millioner euro med henblik på at styrke sin konkurrenceevne på lang sigt.









- Vi fastholder kursen med løbende investeringer i vores netværk, siger Burkhard Eling og fortsætter:









- Især i perioder med stor usikkerhed er det vigtigt at holde fast i vores strategiske prioriteringer.









Lidt mere om 2025: