Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen

Fredag 29. maj 2026 kl: 12:00
Af: Redaktionen

Transportkoncernen Girteka, der er en af Europas store vejtransportvirksomheder med omkring 13.000 medarbejdere, styrker sin operationelle tilstedeværelse i Polen. Det sker som et led i koncernens arbejde med at opbygge et mere pålideligt, fleksibelt og kundeorienteret logistiknetværk i Europa

 Girteka vil udvikle sin transportbase i Poznań, der har en vigtig operationel placering og  understøtter vedligeholdelse af flåden, chaufføroperationer og daglig transportudførelse i Europa. 


Sammen med koncernens speditionsaktiviteter i Warszawa hjælper funktionerne i Poznan Girteka med at opretholde operationel effektivitet og reagere på skiftende kundebehov og markedsforhold.


Siden 2019, hvor Girteka etablerede sig i Polen, er Poznan blevet strategisk vigtig for Girteka. Placeringen i Poznan give transportkoncernen en stærk operationel position i Centraleuropa og spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af lastbiler og sættevogne.


Girteka Drivers Academy, der træner og uddanner koncernens chauffører, så de er i stand til at køers i hele Europa, er også placeret i Poznan.


Den operationelle rolle, som Poznan-afdelingen har for Girteka, er afgørende for at sikre hurtig reaktion og operationel kvalitet i hele virksomhedens netværk. 


Over 4.000 medarbejdere er tilknyttet Girtekan i Poznan - herunder chauffører. Opgaverne omfatter transportledelse, planlægning, HR, juridisk, IT, vedligeholdelse, administration, chaufførstøtte og daglige flådeoperationer i Europa. Knap 300 medarbejdere servicerer og vedligeholder omkring 3.000 lastbiler hver måned. 


Lidt om Girteka:
  • Girteka, der har hovedsæde i Litauen, leverer over 700.000 fuldlast-transporter (FTL) årligt i hele Europa med en flåde på 6.000 lastbiler og 7.000 trailere
  • Girteka beskæftiger omkring 13.000 medarbejdere



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen
- Vognmandsorganisation tager positivt i mod EU's planer om investeringer i militær mobilitet og beredskab
- Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både
- Myndigheder har bedt om mere tid - transportorganisation accepterer
- Tyve var på dieselrov i majnatten
- Pakkedistributør har indgået en netværksaftale med stor dagligvarekoncern
- Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot
- Arbejdet med at styrke totalberedskabet på Bornholm går i gang
- Palletyve kørte i rusten vogn
- Landets 117 godshavne håndterede 95,1 millioner ton
- Chauffør opdagede, at der manglede diesel i tanken
- Containeromsætningen voksede med 13 procent over tre måneder
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst