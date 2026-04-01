Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen
Fredag 29. maj 2026 kl: 12:00Af: Redaktionen
Transportkoncernen Girteka, der er en af Europas store vejtransportvirksomheder med omkring 13.000 medarbejdere, styrker sin operationelle tilstedeværelse i Polen. Det sker som et led i koncernens arbejde med at opbygge et mere pålideligt, fleksibelt og kundeorienteret logistiknetværk i Europa
Girteka vil udvikle sin transportbase i Poznań, der har en vigtig operationel placering og understøtter vedligeholdelse af flåden, chaufføroperationer og daglig transportudførelse i Europa.
Sammen med koncernens speditionsaktiviteter i Warszawa hjælper funktionerne i Poznan Girteka med at opretholde operationel effektivitet og reagere på skiftende kundebehov og markedsforhold.
Siden 2019, hvor Girteka etablerede sig i Polen, er Poznan blevet strategisk vigtig for Girteka. Placeringen i Poznan give transportkoncernen en stærk operationel position i Centraleuropa og spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af lastbiler og sættevogne.
Girteka Drivers Academy, der træner og uddanner koncernens chauffører, så de er i stand til at køers i hele Europa, er også placeret i Poznan.
Den operationelle rolle, som Poznan-afdelingen har for Girteka, er afgørende for at sikre hurtig reaktion og operationel kvalitet i hele virksomhedens netværk.
Over 4.000 medarbejdere er tilknyttet Girtekan i Poznan - herunder chauffører. Opgaverne omfatter transportledelse, planlægning, HR, juridisk, IT, vedligeholdelse, administration, chaufførstøtte og daglige flådeoperationer i Europa. Knap 300 medarbejdere servicerer og vedligeholder omkring 3.000 lastbiler hver måned.
Lidt om Girteka:
- Girteka, der har hovedsæde i Litauen, leverer over 700.000 fuldlast-transporter (FTL) årligt i hele Europa med en flåde på 6.000 lastbiler og 7.000 trailere
- Girteka beskæftiger omkring 13.000 medarbejdere
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen
- Vognmandsorganisation tager positivt i mod EU's planer om investeringer i militær mobilitet og beredskab
- Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både
- Myndigheder har bedt om mere tid - transportorganisation accepterer
- Tyve var på dieselrov i majnatten
- Pakkedistributør har indgået en netværksaftale med stor dagligvarekoncern
- Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot
- Arbejdet med at styrke totalberedskabet på Bornholm går i gang
- Palletyve kørte i rusten vogn
- Landets 117 godshavne håndterede 95,1 millioner ton
- Chauffør opdagede, at der manglede diesel i tanken
- Containeromsætningen voksede med 13 procent over tre måneder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!