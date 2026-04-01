Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen

Fredag 29. maj 2026 kl: 12:00

Girteka vil udvikle sin transportbase i Poznań, der har en vigtig operationel placering og understøtter vedligeholdelse af flåden, chaufføroperationer og daglig transportudførelse i Europa.









Sammen med koncernens speditionsaktiviteter i Warszawa hjælper funktionerne i Poznan Girteka med at opretholde operationel effektivitet og reagere på skiftende kundebehov og markedsforhold.









Siden 2019, hvor Girteka etablerede sig i Polen, er Poznan blevet strategisk vigtig for Girteka. Placeringen i Poznan give transportkoncernen en stærk operationel position i Centraleuropa og spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af lastbiler og sættevogne.









Girteka Drivers Academy, der træner og uddanner koncernens chauffører, så de er i stand til at køers i hele Europa, er også placeret i Poznan.









Den operationelle rolle, som Poznan-afdelingen har for Girteka, er afgørende for at sikre hurtig reaktion og operationel kvalitet i hele virksomhedens netværk.









Over 4.000 medarbejdere er tilknyttet Girtekan i Poznan - herunder chauffører. Opgaverne omfatter transportledelse, planlægning, HR, juridisk, IT, vedligeholdelse, administration, chaufførstøtte og daglige flådeoperationer i Europa. Knap 300 medarbejdere servicerer og vedligeholder omkring 3.000 lastbiler hver måned.









Lidt om Girteka:

Girteka, der har hovedsæde i Litauen, leverer over 700.000 fuldlast-transporter (FTL) årligt i hele Europa med en flåde på 6.000 lastbiler og 7.000 trailere

Girteka beskæftiger omkring 13.000 medarbejdere

