Vognmandsorganisation tager positivt i mod EU's planer om investeringer i militær mobilitet og beredskab

Fredag 29. maj 2026 kl: 11:40

EU-Kommissionens forslag om militær mobilitet har været behandlet i Folketingets Europaudvalg, så forsvarsministeren har et mandat til at viderebehandle en problemstilling, der kan berøre hele transportbranchen i sidste ende.









Vognmandsorganisationen DTL peger blandt andet på, at forslaget fra EU-Kommissionen tilsidesætter flere centrale regler for vejgodssektoren og bøjer sig dermed for NATO's behov for hurtig transport.









Hos DTL er administreende direktør Erik Østergaard tilfreds med, at EU sætter yderligere tempo på arbejdet med at styrke den militære mobilitet i Europa. Forslaget lægger op til både bedre koordinering og opgradering af den fysiske infrastruktur, så transport af militært udstyr og personel kan ske hurtigere og mere smidigt.









- Vi skal dog lige sikre, at de nødvendige undtagelser for militær transport ikke underminerer fair konkurrence eller eksisterende regler for den civile transportsektor. Derfor er det vigtigt, at erhvervet bliver inddraget, når de konkrete regler skal udformes, siger Erik Østergaard.









Han understreger, at initiativet rummer gode perspektiver for transportsektoren.









- Det er positivt, at man nu kommer op i gear med den militære mobilitet. I en tid med øget sikkerhedspolitisk usikkerhed er det afgørende, at Europa kan flytte materiel hurtigt og effektivt på tværs af landegrænser. Det starter i fredstid, siger han og understreger, at det er centralt, at arbejdet med militær mobilitet tænkes sammen med den civile transportinfrastruktur.









- Når man investerer i infrastrukturer med dobbelt formål, kan det også styrke erhvervets muligheder i det daglige. Bedre veje, mere robuste forbindelser og færre flaskehalse kommer både samfundets beredskab og vognmændene til gavn, påpeger Erik Østergaard.









EU-forslaget indebærer blandt andet en styrkelse af veje, broer, havne og jernbaner, så de kan håndtere tungere transporter og fungere under krise- og krigssituationer. Samtidig lægges der op til enklere regler og færre administrative barrierer for militære transporter.









her Interesserede kan læse Forsvarsministeriets positionspapir













