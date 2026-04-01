Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot

Torsdag 28. maj 2026 kl: 11:11
Af: Redaktionen

Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg skrot tiptrailer med et rumindhold i kassen på 83 kubikmeter til vognmand Jakob Pedersen, der har hjemsted i Lundby på Sydsjælland og blandt andet er kendt for sine lysegrønnebiler, hvor der med stort står Lundby Flyer

Om den nye fire-akslede Kel-Berg skrot tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er liftaksler. Fjerde aksel er også selvstyrende
Kasse-opbygning:
  • To-delt bagdør i 450 Hardox-stål
  • Sider i 450 Hardox stålprofiler
  • Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen i hver side
  • Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inklusiv en tre-meter stige
  • Blanke alu-fælge med cromhætter på hjulboltene
  • Bakkamera med lukkeklap
  • Kel-Berg automatisk sidevej rullepresenning med stikfri dug
 
Traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot
- Arbejdet med at styrke totalberedskabet på Bornholm går i gang
- Palletyve kørte i rusten vogn
- Landets 117 godshavne håndterede 95,1 millioner ton
- Chauffør opdagede, at der manglede diesel i tanken
- Containeromsætningen voksede med 13 procent over tre måneder
- Letvægtstrailer med tip kan rumme 31 kubikmeter i ladet
- Vognmand i Vendsyssel har hentet tre-akslet kærre i Sydøstjylland
- Motorvejen over Brennerpasset bliver spærret på lørdag
- Dyrskue rummer også varebiler med mere
- To dieseltyve havde slangen i tanken på en lastbil
- De elektriske har en andel på godt otte procent
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst