Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot
Torsdag 28. maj 2026 kl: 11:11Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg skrot tiptrailer med et rumindhold i kassen på 83 kubikmeter til vognmand Jakob Pedersen, der har hjemsted i Lundby på Sydsjælland og blandt andet er kendt for sine lysegrønnebiler, hvor der med stort står Lundby Flyer
Om den nye fire-akslede Kel-Berg skrot tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er liftaksler. Fjerde aksel er også selvstyrende
Kasse-opbygning:
- To-delt bagdør i 450 Hardox-stål
- Sider i 450 Hardox stålprofiler
- Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen i hver side
- Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inklusiv en tre-meter stige
- Blanke alu-fælge med cromhætter på hjulboltene
- Bakkamera med lukkeklap
- Kel-Berg automatisk sidevej rullepresenning med stikfri dug
Traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
