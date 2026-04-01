Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot

Torsdag 28. maj 2026 kl: 11:11

Om den nye fire-akslede Kel-Berg skrot tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er liftaksler. Fjerde aksel er også selvstyrende

Kasse-opbygning:

To-delt bagdør i 450 Hardox-stål

Sider i 450 Hardox stålprofiler

Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen i hver side

Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inklusiv en tre-meter stige

Blanke alu-fælge med cromhætter på hjulboltene

Bakkamera med lukkeklap

Kel-Berg automatisk sidevej rullepresenning med stikfri dug

Traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





