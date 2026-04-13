Dansk transportkoncern fyrer 391 medarbejdere på logistikcenter i USA

Mandag 13. april 2026 kl: 12:16

Ifølge en WARN-meddelelse (Worker Adjustment and Retraining Notification), som DSV har sendt sendt til Texas Workforce Commission, forventer den danske koncern, at fyringerne vil træde i kraft fra torsdag 30. april 2026 eller kort derefter.









DSV har oplyst, at hovedparten af medarbejderne - hvis ikke alle - kan blive tilbudt ansættelse hos en ny operatør, der overtager driften af logistikcenteret. Ingen af de berørte medarbejdere skulle ifølge tilgængelige oplysninger være organiseret i en fagforening.









Meddelelsen er sendt til både Texas Workforce Commission og borgmesteren i Wilmer

