Dansk transportkoncern fyrer 391 medarbejdere på logistikcenter i USA
Mandag 13. april 2026 kl: 12:16Af: Redaktionen
Den danske transport- og logistikkoncern, DSV, har meddelt Texas Workforce Commission, at den vil afskedige 391 medarbejdere på sit logistikcenter i Wilmer i Texas i USA. Beslutningen om at fyre medarbejderstaben og lukke ned for aktiviterne kommer efter, at DSV har mistet en større kunde og som en del af bredere omstrukturering inden for koncernens kontraktlogistik
Ifølge en WARN-meddelelse (Worker Adjustment and Retraining Notification), som DSV har sendt sendt til Texas Workforce Commission, forventer den danske koncern, at fyringerne vil træde i kraft fra torsdag 30. april 2026 eller kort derefter.
DSV har oplyst, at hovedparten af medarbejderne - hvis ikke alle - kan blive tilbudt ansættelse hos en ny operatør, der overtager driften af logistikcenteret. Ingen af de berørte medarbejdere skulle ifølge tilgængelige oplysninger være organiseret i en fagforening.
DSV angiver desuden, at de forventer, at de fleste, hvis ikke alle af de berørte medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse hos en ny operatør, der overtager driften på samme adresse. Meddelelsen er sendt til både Texas Workforce Commission og borgmesteren i Wilmer
