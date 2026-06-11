Vognmand i Brædstrup har fået ny tre-akslet kærre med hejs

Torsdag 11. juni 2026 kl: 12:14

Om den nye tre-akslede Kel-Berg hejseladskærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Kraftige tværvanger og forstærkninger

Tre-vejs Sawo-hejs

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Rustfri værktøjskasse i begge side

Højde justerbart træk - 4 x 50 mm

Skørter i for- og bagende samt mellem akslerne

Sidemarkeringslamper i skørter

Stort centraltsmøringsanlæg til hejs og bremser

Forkromede fælgringe

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og tredie aksel er med løftefunktion, der aktiveres med med tre tryk på bremsepedalen inden for 8 sekunder - enten for at hæve akslerne eller for at sænke dem

Den nye hejseladskærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Brædstrup Vognmandsforretning A/S er et familieejet firma, der blandt andet tilbyder alle former for kranarbejde - fortrinsvis i Horsens-, Silkeborg- og Vejle-områderne. Vognmandsforretingen leverer også sten i alle størrelser - fra det fineste sand til store kampesten, blokvognstransport af for eksempel traktorer, skurvogne og entreprenørmaskiner, industrimaskiner, byggestål, bådtransport med mere. Derudover tilbyder Brædstrup Vognmandsforretning A/S udlejning af køreplader og containere til for eksempelvis byggeaffald, brændbart affald, haveaffald, flytning og renovering.

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