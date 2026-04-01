Rederi-direktør bliver havne-direktør

Fredag 29. maj 2026 kl: 11:06

Claus Juhl, der er bestyrelsesformand for Copenhagen Malmö Port AB, fremhæver, at Kristian Durhuus i tidligere stillinge har vist en stærk evne til at drive vækst og transformation i komplekse virksomheder, kombineret med et klart forretningsfokus og en inkluderende ledelsesstil.









- I en tid, hvor vi har fokus på vækst og udvikling af vores forretning, er Kristian en rigtig god profil for CMP, siger Claus Juhl.









Kristian Durhuus, der kom til Molslinjen i 2023 i forbindelse med, at færgerederiet overfor færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg, har tidligere været vicedirektør i Copenhagen Airports A/S.









- Jeg ser meget frem til at blive en del af Copenhagen Malmö Port. CMP har en stærk position i en attraktiv region, og jeg ser et stort potentiale for fortsat at udvikle virksomheden med fokus på bæredygtig vækst og øget konkurrencekraft, siger Kristian Durhuus i forbindelse med sit nye job.

