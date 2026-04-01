Rederi-direktør bliver havne-direktør
Fredag 29. maj 2026 kl: 11:06Af: Redaktionen
Kristian Durhuus, der i februar forlod Molslinjen, da ejerne havde besluttet, at der skulle skiftes ud på posten, tiltræder med mandag 1. juni posten som administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port (CMP)
Claus Juhl, der er bestyrelsesformand for Copenhagen Malmö Port AB, fremhæver, at Kristian Durhuus i tidligere stillinge har vist en stærk evne til at drive vækst og transformation i komplekse virksomheder, kombineret med et klart forretningsfokus og en inkluderende ledelsesstil.
- I en tid, hvor vi har fokus på vækst og udvikling af vores forretning, er Kristian en rigtig god profil for CMP, siger Claus Juhl.
Kristian Durhuus, der kom til Molslinjen i 2023 i forbindelse med, at færgerederiet overfor færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg, har tidligere været vicedirektør i Copenhagen Airports A/S.
- Jeg ser meget frem til at blive en del af Copenhagen Malmö Port. CMP har en stærk position i en attraktiv region, og jeg ser et stort potentiale for fortsat at udvikle virksomheden med fokus på bæredygtig vækst og øget konkurrencekraft, siger Kristian Durhuus i forbindelse med sit nye job.
