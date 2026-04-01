Myndigheder har bedt om mere tid - transportorganisation accepterer

Fredag 29. maj 2026 kl: 10:33

- Vi har accepteret udsættelsen, fordi vi forventer, at arbejdet med en ny bødemodel fortsætter, når en ny regering er på plads. Det er samtidig afgørende for vores accept, at bødeudstedelsen siden 18. december 2025 stort set har været suspenderet med undtagelse af de enkelte tilfælde, hvor der er tale om åbenlys snyd, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD.









Sagen var i første omgang sat i bero frem til 1. juni 2026, mens ministerierne arbejdede på at revidere bødepraksis. Nu har Kammeradvokaten på vegne af ministerierne bedt om yderligere tid, fordi arbejdet er blevet forsinket af folketingsvalget 24. marts og de efterfølgende forhandlinger om en ny regering.









Siden vejafgiften trådte i kraft 1. januar 2025, har bøderne for vejafgiftsovertrædelser været udstedt efter en ensartet sats - først 4.500 kroner og fra 1. juli 9.000 kroner.









ITD peger på, at bøderne dermed ikke har taget højde for den enkelte overtrædelses karakter og omstændigheder - eksempelvis, om der har været tale om bevidst snyd eller hændelige fejl af menneskelig eller teknisk karakter.









Da det efter ITD’s vurdering er et brud på EU-rettens krav om proportionalitet, klagede organisationen i foråret sidste år til EU-Kommissionen over bødepraksissen og lagde i september sag an mod Transportministeriet og Skatteministeriet. Siden december 2025 har udstedelsen af vejafgiftsbøder stort set været midlertidigt suspenderet.









- Vognmændene skal have en ny og lovlig bødemodel, og de bøder, der allerede er udstedt uretmæssigt, skal annulleres. Vi har gentagne gange anbefalet en trappemodel, hvor bøderne differentieres efter forseelsens karakter. Det vil både være mere rimeligt over for vognmændene og sikre, at bødepraksissen lever op til EU-rettens krav om proportionalitet, siger Stefan K. Schou.









Fra 1. januar 2025 til 30. november 2025 er der blevet udstedt 50.360 bøder for overtrædelse af reglerne for vejafgift i Danmark.

