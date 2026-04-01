De elektriske har en andel på godt otte procent

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 22. maj 2026 kl: 13:59

Der med er antallet af batterielektriske lastbiler vokset mere end det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt, hvilket øger andelen af batteri-elektriske lastbiler af det samlede antal nyregistreringer.









Hvor Scania og Volvo Trucks samlet set ligger nummer et og to, er det mercedes-Benz og MAN, der markerer sig på de to førstepladser, når det gælder de batteri-elektriske lastbiler over 16 tons.









Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - april 2026 Januar - april 2025 Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Scania 553 25 4,52 % 516 7 1,36 % Volvo Trucks 541 19 3,51 % 515 30 5,83 % Mercedes-Benz 240 48 20,00 % 172 6 3,49 % MAN 188 34 18,09 % 120 3 2,50 % DAF 27 2 7,41 % 40 0 0,00 % Iveco 24 0 0,00 % 26 0 0,00 % Renault Trucks 8 1 12,50 % 18 0 0,00 % I alt 1.581 129 8,16 % 1.407 46 3,27 %

(Kilde: Bilstatistik.dk)

