NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Skriv din kommentar:
De elektriske har en andel på godt otte procent
Fredag 22. maj 2026 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
I årets første fire måneder blev der nyregistreret 129 batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. I samme periode sidste år var antallet 46. Det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt var på 1.581 i årets første fire måneder mod 1.407 i samme periode sidste år.Det fremgår af tal fra Bilstatistik.dk
Der med er antallet af batterielektriske lastbiler vokset mere end det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt, hvilket øger andelen af batteri-elektriske lastbiler af det samlede antal nyregistreringer.
Hvor Scania og Volvo Trucks samlet set ligger nummer et og to, er det mercedes-Benz og MAN, der markerer sig på de to førstepladser, når det gælder de batteri-elektriske lastbiler over 16 tons.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - april 2026
Januar - april 2025
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Scania
553
25
4,52 %
516
7
1,36 %
Volvo Trucks
541
19
3,51 %
515
30
5,83 %
Mercedes-Benz
240
48
20,00 %
172
6
3,49 %
MAN
188
34
18,09 %
120
3
2,50 %
DAF
27
2
7,41 %
40
0
0,00 %
Iveco
24
0
0,00 %
26
0
0,00 %
Renault Trucks
8
1
12,50 %
18
0
0,00 %
I alt
1.581
129
8,16 %
1.407
46
3,27 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
