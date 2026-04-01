Geopolitisk krise kræver grøn brint til industrien og grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar

Onsdag 6. maj 2026 kl: 15:01

- Danmark har alle forudsætninger for at blive et knudepunkt for brint og Power-to-X i Europa. Vi har projekter i drift, en stærk pipeline og international efterspørgsel på vej. For at omsætte disse styrkepositioner til industri i stor skala kræver det, at en ny regering hurtigst muligt vedtager en opdateret Power-to-X-strategi, der blandt andet skal sikre finansiering af de grønne brændstoffer og mere brintinfrastruktur, siger Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark.









Green Power Denmark og Dansk Industri opfordrer til, at Danmark skal opdatere sin strategi for Power-to-X for at tage de næste ryk og for alvor levere grøn brint til industrielle kunder samt grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar.









Opfordringen er ledsaget af ti anbefalinger fordelt på fem frem til 2030 og fem for tiden frem mod 2035. Følges anbefalingerne, vil Danmark ifølge de to organisationer stå stærkt i forhold til at levere løsninger, der styrker sikkerhed, konkurrenceevne, klima og systemintegration.









- Krisen i Hormuzstrædet viser, at forsyningssikkerheden af brændstoffer i Europa er udfordret. EU's betaling for fossil import er steget med 22 milliarder euro på halvanden måned, siger Kristian Jensen og peger på, at Danmark og Europa fortsat er alt for afhængige af importeret fossil energi fra ustabile regioner.









- Afhængigheden er ikke holdbar - hverken sikkerhedspolitisk eller økonomisk. Derfor skal vi investere i grøn brint - produceret ved hjælp af vedvarende energi - og Power-to-X, så vi kan omstille skibe, fly og forsvar og dermed gøre os fri af importerede olieprodukter. Forsvaret skal have sikkerhed for leverancer, og det kan vi skabe gennem danskproduceret Power-to-X, siger Kristian Jensen.









Hos Dansk Industri understreger vicedirektør Troels Ranis, at energi er tæt koblet til konkurrenceevne.









- Danske og øvrige europæiske virksomheder er i hård konkurrence med blandt andet USA og Kina. Hvis vores virksomheder ikke har adgang til stabil og konkurrencedygtig energi, så placerer de deres investeringer et andet sted. Det er den virkelighed, vi skal forholde os til, siger Troels Ranis.









Green Power Denmark og DI peger på, at udfordringerne rummer store muligheder, hvis Danmark som nation griber til stærkere handling.









Troels Ranis fremhæver, at Danmark er godt positioneret, men også at danske virksomheder konkurrerer med andre europæiske virksomheder og frontrunnere fra andre dele af verden.









- Vi skal trække investeringer til Danmark ved at tilbyde konkurrencedygtige rammer og førsteklasses infrastruktur. Vores ambition skal styrke brintsamarbejdet med vores nabolande og opbygge en dansk industri af store producenter og aftagere af grønne brændstoffer til skibe, fly og forsvar. Vi kan godt, hvis vi vil og tør, fastslår Troels Ranis.









Danmarks politiske aftale om Power-to-X er fra marts 2022. Aftalen satte et mål om 4 - 6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Green Power Denmark og DI mener, at vi med de nye anbefalinger kommer tættere på målet i 2030 og har gode chancer for at få skabt en konkurrencedygtig værdikæde i Danmark og tilhørende grønne jobs.









Green Power Denmark har sammen med Dansk Industri udgivet 10 anbefalinger til at styrke Danmarks position i fremtidens energisystem.









