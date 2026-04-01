Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
Tirsdag 5. maj 2026 kl: 13:05Af: Redaktionen
Den danske rederikoncern, DFDS, har lagt årets første kvartalsrapport frem. Kvartalsrapporten viser faldende omsætning, men et bedre driftsresultat sammenlignet med samme kvartal sidste år
Karen D. Boesen, der er finansdirektør og konstitueret administrerende direktør i DFDS, peger på, begge DFDS' divisioner - Ferry Division og Logistics Division - har vist fremgang - hovedsageligt fra forretningsenhederne Continent og Nordic.
- Begge divisioners resultater fortsatte med at forbedre sig i første kvartal 2026, hvilket sammen med vores fokus på cash flow også forbedrede den finansielle gearing, siger Karen D. Boesen.
Lidt fra rapporten for første kvartal 2026:
- Omsætningen faldt med 2 procent til 7,4 milliarder kroner
- EBIT endte på 33 millioner kroner, hvilket var en forbedring på 150 millioner kroner
- Den justerede fremgang var på 262 millioner kroner
- CO2-færgeemissions-intensiteten steg 2,9 procent på DFDS' egen flåde
Forventning for 2026:
- Omsætning på niveau med 2025
- EBIT på 1,0-1,4 milliarder kroner
DFDS oplyser videre, at færge-divisionens resultatforbedring var drevet af et højere fragtresultat - især for aktiviteterne i Middelhavsområdet. Fremgangen i DFDS' logistik-division kom hovedsageligt fra forretningsenhederne Continent og Nordic.
Karen D. Boesen peger på, at den igangværende konflikt i mellemøsten siden begyndelsen af marts har betydet markant øget oliepriserne såvel som geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhed.
- I vores transportnetværk har vi igennem april 2026 ikke set væsentlige påvirkninger på volumen. Der er imidlertid en risiko for, at de forhøjede brændstofpriser fremadrettet kan påvirke både virksomheders og forbrugeres efterspørgsel efter transport-services, siger hun og peger på, DFDS er fokuseret på at tilpasse driften til ændringer i markedsudviklingen. Derudover er omkostningskontrol fortsat en prioritet.
DFDS' forventning til det samlede resultat - EBIT - for 2026 er fortsat på mellem 1.000-1.400 millioner kroner.
Interesserede kan se DFDS' kvartalsrapport for årets første kvartal her:
DFDS - Kvartalsrapport for første kvartal 2025 - millioner kroner:
1. kvt.
1. kvt.
Ændring i procent
Løbende 12 måneder
Løbende 12 måneder
Ændring i procent
Hele året
2026
2025
2025-26
2024-25
2026
Omsætning
7.353
7.539
-2
30.761
30.281
2
30.947
EBITDA
799
748
7
3.794
4.232
-10
3.743
EBIT
33
-117
n.a.
670
1.189
-44
520
(Kilde: DFDS)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
- Tip-trailer med fire-aksler har fundet vej til entreprenør i Vejen
- Forhandler af store og små køretøjer omsatte for mere og tjente lidt mere
- Jernbanebro var for lav
- Investeringer prægede det nordiske resultatet hos tysk transport- og logistikkoncern
- Langeskov-vognmand har fået lang fire-akslet trailer med gående gulv
- Energikoncern kom ud af 2025 med 740 millioner kroner i overskud efter skat
- Retfærdigheden indhentede "bortført" lastbil
- Nye tiltag skal lette lastbiltrafikken under vejarbejde ved Kolding
- Jobvækst samler sig i storbyer
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!