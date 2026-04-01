Rederi-koncern fik et bedre første kvartal

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 13:05

Karen D. Boesen, der er finansdirektør og konstitueret administrerende direktør i DFDS, peger på, begge DFDS' divisioner - Ferry Division og Logistics Division - har vist fremgang - hovedsageligt fra forretningsenhederne Continent og Nordic.









- Begge divisioners resultater fortsatte med at forbedre sig i første kvartal 2026, hvilket sammen med vores fokus på cash flow også forbedrede den finansielle gearing, siger Karen D. Boesen.









Lidt fra rapporten for første kvartal 2026:

Omsætningen faldt med 2 procent til 7,4 milliarder kroner

EBIT endte på 33 millioner kroner, hvilket var en forbedring på 150 millioner kroner

Den justerede fremgang var på 262 millioner kroner

CO2-færgeemissions-intensiteten steg 2,9 procent på DFDS' egen flåde





Forventning for 2026:

Omsætning på niveau med 2025

EBIT på 1,0-1,4 milliarder kroner





DFDS oplyser videre, at færge-divisionens resultatforbedring var drevet af et højere fragtresultat - især for aktiviteterne i Middelhavsområdet. Fremgangen i DFDS' logistik-division kom hovedsageligt fra forretningsenhederne Continent og Nordic.









Karen D. Boesen peger på, at den igangværende konflikt i mellemøsten siden begyndelsen af marts har betydet markant øget oliepriserne såvel som geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhed.









- I vores transportnetværk har vi igennem april 2026 ikke set væsentlige påvirkninger på volumen. Der er imidlertid en risiko for, at de forhøjede brændstofpriser fremadrettet kan påvirke både virksomheders og forbrugeres efterspørgsel efter transport-services, siger hun og peger på, DFDS er fokuseret på at tilpasse driften til ændringer i markedsudviklingen. Derudover er omkostningskontrol fortsat en prioritet.









DFDS' forventning til det samlede resultat - EBIT - for 2026 er fortsat på mellem 1.000-1.400 millioner kroner.









Interesserede kan se DFDS' kvartalsrapport for årets første kvartal









DFDS - Kvartalsrapport for første kvartal 2025 - millioner kroner:

1. kvt. 1. kvt. Ændring i procent Løbende 12 måneder Løbende 12 måneder Ændring i procent Hele året

2026 2025

2025-26 2024-25

2026 Omsætning 7.353 7.539 -2 30.761 30.281 2 30.947 EBITDA 799 748 7 3.794 4.232 -10 3.743 EBIT 33 -117 n.a. 670 1.189 -44 520 (Kilde: DFDS)

