Jernbanebro var for lav

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 11:23

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi skete ingen personskade ved påkørslen, men betydelig materiel skade på det tilkoblede køretøj, som måtte bugseres væk.





Jernbanebroen fik en lettere afskalning ved uheldet.









Både Køgevej og jernbanen var spærret for trafik i et stykke tid på grund af uheldet.









Tjekker man stedet på Google Street view, kan man se, at det ikker var første gang, at broen blev ramt af noget, der var for højt til at kunne passere uhindret under broen





