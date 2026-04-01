Jernbanebro var for lav
Tirsdag 5. maj 2026 kl: 11:23Af: Redaktionen
Mandag omkring klokken 18 kom en lastbilchauffør kørende i sit vogntog ad Køgevej ved Ringsted. Han nærmede sig en jernbanebro, hvor frihøjden var på 3,7 meter - og det var for lidt til, at han kunne komme under broen med sit vogntog uden at støde mod
Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi skete ingen personskade ved påkørslen, men betydelig materiel skade på det tilkoblede køretøj, som måtte bugseres væk.
Jernbanebroen fik en lettere afskalning ved uheldet.
Både Køgevej og jernbanen var spærret for trafik i et stykke tid på grund af uheldet.
Tjekker man stedet på Google Street view, kan man se, at det ikker var første gang, at broen blev ramt af noget, der var for højt til at kunne passere uhindret under broen
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektrisk trækker kører flere betonleverancer ind i en mere bæredygtig fremtid
- Et eksempel på, hvad der er muligt
- Rederi-koncern fik et bedre første kvartal
- Tip-trailer med fire-aksler har fundet vej til entreprenør i Vejen
- Forhandler af store og små køretøjer omsatte for mere og tjente lidt mere
- Jernbanebro var for lav
- Investeringer prægede det nordiske resultatet hos tysk transport- og logistikkoncern
- Langeskov-vognmand har fået lang fire-akslet trailer med gående gulv
- Energikoncern kom ud af 2025 med 740 millioner kroner i overskud efter skat
- Retfærdigheden indhentede "bortført" lastbil
- Nye tiltag skal lette lastbiltrafikken under vejarbejde ved Kolding
- Jobvækst samler sig i storbyer
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!