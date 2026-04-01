Forhandler af store og små køretøjer omsatte for mere og tjente lidt mere

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 11:40

Hos Ejner Hessel Holding A/S steg omsætningen fra 9,9 milliarder kroner i 2024 til 10,6 milliarder kroner i 2025. Resultatet før skat udgjorde 336 millioner kroner i 2025 mod 335 millioner kroner året før. Årets resultat hos Ejner Hessel Holding A/S blev på 261 millioner kroner, og familievirksomheden, der beskæftiger knap 1.600 medarbejdere, kan dermed fastholde niveauet fra året før.









- Vi leverer et meget tilfredsstillende resultat i en branche, hvor indtjeningen generelt er under pres, og hvor der sker store strukturelle ændringer på grund af elektrificering og øget konkurrence. Det vidner om en stærk forretning med dygtige medarbejdere og om en organisation, der formår at tilpasse sig, når udfordringerne dukker op, siger administrerende direktør i Ejner Hessel Holding A/S, Benjamin Mahr.









Stabilt eftermarked og fremgang i bilsalget styrkede forretningen

Eftermarkedet er rygraden i Ejner Hessel's forretning og udgør fortsat fundamentet for koncernens stabile indtjening. I 2025 satte elektrificeringen af personbilsparken dog eftermarkedsomsætningen under pres, da elbiler generelt kræver mindre service og vedligeholdelse end biler med benzin elller dieselmotorer.









Trods udviklingen formåede Ejner Hessel at fastholde og endda øge aktivitetsniveauet i eftermarkedet en smule sammenlignet med året før. Det skyldes især stærke loyalitetsprogrammer, en høj kundetilbagevenden samt en robust erhvervsforretning inden for varebiler, lastbiler og busser, hvor elektrificeringen endnu ikke er slået igennem i samme tempo som på personbilsmarkedet.









- Eftermarkedet er fortsat fundamentet i vores forretning. Derfor er det afgørende, at vi formår at fastholde aktiviteten, selv om elektrificeringen ændrer servicebehovet i personbilssegmentet. Det er lykkedes gennem stærk kundeloyalitet og en solid position inden for erhvervskøretøjer, hvor servicebehovet fortsat er højt, siger Benjamin Mahr.









Samtidig har Ejner Hessel øget salget af både nye og brugte biler - til såvel private som erhvervskunder - og dermed styrket grundlaget for fremtidig aktivitet på værkstederne. Den fortsatte vækst i detailforretningen bidrager både til omsætningen her og nu - og sikrer en sund tilgang af biler til den fremtidige eftermarkedsforretning.









- Salget af nye og brugte biler er afgørende, fordi det skaber morgendagens værkstedsforretning. Når vi samtidig ser vækst på tværs af både privat- og erhvervssegmentet, står vi stærkt rustet til også fremover at udvikle forretningen i et marked under forandring, siger Benjamin Mahr.









Stærkt modelprogram og positive perspektiver

Hos Ejner Hessel peger ledelsen på, at et bredt modelprogram sammen med en stigende efterspørgsel på elbiler betyder, at koncernen står godt rustet i konkurrencen de kommende år. Samtidig ser koncernen ind i en periode med yderligere styrkelse af produktporteføljen.









- Vi har et stærkt modelprogram, og interessen for elbiler er kun stigende. Når vi kigger ind i 2026 og 2027, bliver vores produktportefølje endnu stærkere, og både når det gælder privat- og erhvervskøretøjer, står vi overfor et par spændende år. Dét, sammenfattet med vores dygtige medarbejdere, giver en forsigtig optimisme, fremhæver Benjamin Mahr.









I løbet af 2025 har familievirksomheden blandt andet udvidet forretningen med sin første afdeling i Odense samt tilføjet en ny afdeling i Viby ved Aarhus for en endnu stærkere tilstedeværelse i den del af landet. Koncernen arbejder også løbende for at sikre det optimale forhandlernetværk. Samtidig er Ejner Hessel åben for nye samarbejder og muligheder for at udvide porteføljen af mærker.









- Vi udvikler konstant vores forretning, både gennem nye lokationer og ved at effektivisere vores setup. Vi har haft en god start på 2026, og jeg ser positivt på udviklingen for resten af året, siger Benjamin Mahr.









Hessel-koncernen - nøgletal for 2025:

Nettoomsætning: 10.584 millioner kroner

Resultat før skat: 336 millioner kroner

Årets resultat: 261 millioner kroner

Egenkapital: 1.892 millioner kroner

Antal fuldtidsmedarbejdere: 1.596

