Reservedele var gemt væk - dansk forhandler af togreservedele vil betale én million kroner i bøde

BRUD PÅ KONKURRENCELOVEN:

Tirsdag 5. maj 2026 kl: 09:41

- Sammen med Deutz forhindrede Diesel Motor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang derved DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Diesel Motor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde.









I juni 2013 afgjorde Konkurrencerådet, at Deutz havde nægtet at levere reservedele til IC3-togene og hindret parallelimport af reservedele efter aftale med sin forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic. Diesel Motor Nordic overtrådte dermed forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i både dansk og europæisk lovgivning.









Senere samme år blev sagen stadfæstet af Konkurrenceankenævnet og umiddelbart efter anket til Sø- og Handelsretten, som i 2021 også stadfæstede afgørelsen. Sagen blev anket videre til Østre Landsret, som i 2023 hjemviste den til fornyet behandling hos konkurrencemyndighederne. Den dom ankede Konkurrencerådet til Højesteret, der i 2024 slog fast, at de to virksomheder havde overtrådt konkurrenceloven.









Herefter kunne den strafferetlige sag om eventuel sanktion videreføres. Med bødevedtagelsen afsluttes sagen for Diesel Motor Nordics vedkommende. Den strafferetlige sag mod Deutz, herunder spørgsmålet om sanktion, forventes at skulle afgøres ved domstolene.









Det er NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet), der varetager og har varetaget den del af sagen, der angår sanktion mod virksomhederne. Sagen er således fra før ændringen af konkurrenceloven i 2021, hvor bøder til virksomheder for overtrædelse af konkurrenceloven blev gjort civile og ansvaret for at føre sagerne ved domstolene overgik til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.









Sagens forløb:

I 2010 hindrede Deutz og selskabets officielle forhandler i Danmark, Diesel Motor Nordic, den danske virksomhed Fleco i at modtage en række Deutz-reservedele til renovering af motorerne i DSB’s IC3-tog. Fleco deltog i det konsortium, som havde vundet opgaven for DSB

Konsekvensen af adfærden var blandt andet, at en del motorer havarerede, fordi de ikke kunne repareres i tide, hvilket var til gene for togpassagererne

Ved at nægte at levere til Fleco og ved at forhindre Fleco i at parallelimportere fra andre leverandører var Deutz og Diesel Motor Nordic skyld i, at Fleco ikke kunne få adgang til de nødvendige reservedele til DSB’s IC3-motorer. De to selskaber pressede på den måde DSB til at købe reservedelene til højere priser hos Diesel Motor Nordic samt bestille reservedele til andre motorer, som DSB selv måtte modificere, så de kunne benyttes i IC3-togene

Det fremgår blandt andet af bevismaterialet, at konsortiet havde forsøgt at bestille Deutz-reservedele, men fik oplyst, at konsortiet kun kunne få dem, hvis konsortiet købte dem via Diesel Motor Nordic. Da konsortiet gjorde det, fik det at vide, at ordren alligevel ikke kunne leveres, fordi reservedelene skulle retur til Deutz for at blive sikkerhedsgodkendt. En intern mail hos Diesel Motor Nordic viser dog, at historien om sikkerhedsgodkendelsen var usand, og at reservedelene i virkeligheden var gemt væk ”i et hjørne eller på loftet” hos Diesel Motor Nordic for at beskytte Diesel Motor Nordics forretningsmuligheder med DSB

Det lykkedes kun konsortiet at få leveret reservedele i få tilfælde





(Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen)









