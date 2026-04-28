Lufthavnsstation er åbnet efter udvidelse

Tirsdag 28. april 2026 kl: 10:59

Udvidelsen med de nye perroner til spor 11 og 12 har gjort det muligt at adskille jernbanens passager- og godstrafik, så stationen kan håndtere 6-10 flere tog i timen end i dag og give en mere robust afvikling af togtrafikken på nøglestrækningen mellem Danmark og Sverige.









Stationen er udvidede kapacitet er dermed en brik i arbejdet med at gøre jernbanen mere attraktiv for person- og godstrafik.









Københavns Lufthavn Station er samtidig en del af strækningen, som sammen med Øresundsbanen og Femern Bælt-forbindelsen udgør en central del af den fælles europæiske vision om et sammenhængende trafiknet på tværs af kontinentet.









Ved indvielsen deltog Carl Johan Sonesson, regionsrådsformand i Region Skåne, Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, og Christian Wedell-Neergaard, medlem af regionsrådet i Region Sjælland, som tilsammen repræsenterer jernbanekorridoren i Østdanmark fra Skåne til Rødbyhavn.









Den skånske regionsrådsformand fremhævede ved åbningen af den ombyggede og udvidede station netop vigtigheden af sammenhængskraften, som den forbedrede jernbane giver.









- Vækst kræver tilvækst. Jo mere vi øger mobiliteten, des bedre kan vi integrere Sverige og Nordeuropa. Det gør det nemmere at skabe et naturligt flow af både varer og mennesker, som vil styrke alle på strækningen, sagde Carl Johan Sonesson, der også er formand for Greater Copenhagen, som er den regionale samarbejdsorganisation mellem Sydsverige og Østdanmark.









Lars Gaardhøj fra Region Hovedstaden talte særligt om nødvendigheden af, at jernbanestrækningen på tværs af regionerne blev fremtidssikret.









- Denne nye og større station er en investering i, hvordan vi bevæger os som borgere og som region. Med en øget kapacitet på Øresundsbanen tager vi et vigtigt skridt mod et fremtidssikret transportsystem, der kan håndtere flere passagerer, flere tog - og også den stigende mængde godstransport, sagde Lars Gaardhøj.









Fra Region Sjælland understregede medlem af regionsrådet, Christian Wedell-Neergaard, betydningen af en styrket jernbane og en bedre adgang til Europa.









- For Region Sjælland er den styrkede forbindelse fra nord til syd, fra øst til vest, af særlig betydning. Infrastruktur nemlig ikke blot om transport, men giver bedre adgang til uddannelse, arbejdspladser og vækst. Og med den kommende Femern-forbindelse kan vi sammen med Nordtyskland skabe et nyt regionalt arbejdsmarked, sagde Christian Wedell-Neergaard.









Om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station :

Udvidelsen omfatter de to nye perroner til spor 11 og 12

Udvidelsen øger kapaciteten med 6-10 tog i timen

De eksisterende perroner er blevet forbedret

Der er etableret direkte adgang fra lufthavnens Terminal 3 og Metro

Projektet var medfinansieret af EU

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.