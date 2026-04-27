Udvalg i Region Hovedstaden afviser præmissen om færre busser

SUNDHEDSREFORMEN FRA 2025:

Mandag 27. april 2026 kl: 12:11

Udvalget har holdt sit første møde og er enige om at afvise at lægge besparelser på den kollektive trafik til grund for arbejdet med budget 2027 for den nye region. I stedet vil udvalget i første omgang skabe et solidt overblik frem mod budgetprocessen og arbejde for, at løsningen findes i de kommende økonomiforhandlinger med Staten.









Udvalget ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt at indgå i konkrete drøftelser om reduktioner i busdriften.









- Vi går ikke ind på en præmis om, at der skal skæres i den kollektive trafik. For os handler det først og fremmest om at sikre, at borgerne kan komme til arbejde, uddannelse og sundhedstilbud. Det kræver, at vi får det fulde overblik og finder løsninger, der ikke forringer mobiliteten, siger formanden for udvalget, Line Ervolder (K).









Et stort ansvar fra første dag

Udvalget står over for en opgave, der både er fagligt kompleks og har stor betydning for borgernes hverdag.









- Vi har i udvalget taget hul på en stor og krævende opgave. Det er et ansvar, vi tager meget alvorligt, og vi skylder borgerne at gøre det grundigt og ordentligt, før vi træffer beslutninger, siger Line Ervolder.









Udvalget vil arbejde videre med analyser og drøftelser frem mod de kommende økonomiforhandlinger og budgetprocessen, så der kan findes løsninger, der hænger sammen - både økonomisk og i forhold til borgernes behov.









Alle skal bidrage til løsningen

I det videre arbejde forventer udvalget, at alle parter bidrager - også trafikselskabet Movia.









- Vi skal ikke starte med at diskutere, hvilke buslinjer der kan skæres væk. Den kollektive trafik er afgørende for sammenhængen i Østdanmark. Derfor forventer vi også, at Movia bidrager konstruktivt og ser på, hvordan fællesudgifter og administration kan reduceres, før borgernes busforbindelser overhovedet kommer i spil, siger næstformand i udvalget, Bruno Jerup (EL).









Løsningen skal findes med staten

Udvalget understreger, at de økonomiske rammer i høj grad fastlægges nationalt, og at der derfor er behov for en løsning i de kommende økonomiforhandlinger.









- Det her er en udfordring, der skal løses nationalt. Vi forventer, at der i økonomiaftalen bliver taget ansvar for, at vi fortsat kan opretholde den kollektive trafik, beskytte grundvandet og løfte vores uddannelsesopgaver på en fornuftig måde, siger Line Ervolder (K).









Udvalget fortsætter arbejdet med at opbygge et solidt beslutningsgrundlag frem mod budgetprocessen.









Ud over færre penge til at drive kollektive transport for, vil den nye Region Østdanmark også have færre midler til eksempelvis beskyttelse af grundvandet.









