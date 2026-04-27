Vinderne af DM i Skills 2026 er kåret
Knap 300 unge fra 48 forskellige konkurrencefag har gennem de seneste tre dage kæmpet om DM i Skills. Og vinderne blev funder og medaljerne overrakt. (Foto: Lasse Skov)
Ved en afslutningsceremoni for DM i Skills 2026 - Danmarksmesterskabet for unge fra erhvervsuddannelserne - , der fandt sted i Hjørring, er der blevet hængt guldmedaljer om halsen på vinderne
- Vi har set unge mennesker levere håndværk og faglighed i absolut verdensklasse. Vi har så meget talent og engagement i Danmark, og det lover rigtig godt for fremtidens faglærte i Danmark, siger Søren Heisel, der er formand for SkillsDenmark.
Når han ser tilbage på de tre dage, DM i Skills fandt sted i Hjørring, konstaterer han, at fag-atleterne lagde evner og koncentration i at løse deres finaleopgaver til perfektion.
- Og så må jeg bare sende en kæmpe tak til alle, der knoklede ekstra for, at DM i Skills kunne afholdes efter planen i år. Det er ikke mere end godt to uger siden, at en storm lagde et helt telt ned og raserede pladsen. Men alt har stået knivskarpt, og energien har været fantastisk, siger han videre.
Under DM i Skills skinnede solen over Hjørring og gav en ekstra god stemning blandt deltagerne, de mange udstillere og tusindvis af folkeskoleelever, lærere, forældre, bedsteforældre - ja, endda børnehavebørn - som var forbi.
- Mange tager herfra med nye perspektiver og inspiration - og det er netop det, vi ønsker: At inspirere de næste generationer og vise, hvor mange spændende muligheder der er i en erhvervsuddannelse, og hvor fed en vej, det er at gå, siger Søren Heisel.
Næste udgave af DM i Skills afholdes i Vejle i dagene 7.-10. april 2027.
Vinderliste – DM i Skills 2026
Fag
Navn, skole og læreplads
Alubygger
Christian Vedsted Riggelsen, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, CL Glas og Alu
Anlægsgartner
Karen Hjortbak, AMU Nordjylland, Grønt Udemiljø og
Kristian Øvstegård Christensen, AMU Nordjylland, Witdahls
Anlægsstruktør
Ian Lauridsen Sønderskov, Mercantec, Vestjysk Kloak & Anlæg Aps og Mads Andreas Nielsen, Mercantec, Tjele Entreprenørforretning Aps
Autolakerer
Jonas Backhausen, College360, Nordjysk Autolakering
Automatiktekniker
Oskar Aksglæde Hegner, TEC, Kohberg Bakery Group A/S
Bager
Therese Sofie Studsgaard Mogensen, ZBC, Frank Skou Nielsen
Blomsterdekoratør
Ida Marie Jannerup, Roskilde Tekniske Skole/Roskilde Handelsskole, Hjerteblomst
Brolægger
Johan Johansson Jensen, AARHUS TECH, Danjord A/S og
Bygningsmaler
Lærke Lauth Agerskov, AARHUS TECH, Malerfirmaet Lone Lohse
Bygningssnedker
Mathias Bach Johannesen, Roskilde Tekniske Skole, Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS
Bygningsstruktør
Jacob Drustrup Christensen, AMU Nordjylland, HC & Engholt Entreprenører A/S og
Elektriker
Johannes Hjort Viuff Lund, Den Jyske Håndværkerskole, KJÆRGAARD A/S
Entreprenørmaskinmekaniker
Nikolaj Nymark Pedersen, HEG, Skovteknik
Flisemurer
Tjalfe Kaster Mortensen, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, RV Murerentreprise ApS
Frisør
Olivia Turculeanu, TECHCOLLEGE, HairByL
Gourmetslagter
Emil Murel Petersen, ZBC, Schou´s
Grafisk tekniker
Mathias Bladt Kondrup, TECHCOLLEGE, JYDSK EMBLEM FABRIK A/S
Gulvlægger
Alexander Bang Niebuhr Troelsen, Mercantec, Silkeborg Gulvbelægning (Garant)
Handel
Andrea Lynge Nielsen, Viden Djurs, BESTSELLER - Jack & Jones og Oscar Drengsgaard Ploug, Viden Djurs, Bestseller - Only&Sons
Industritekniker - CNC Fræsning
Casper Andersen, TECHCOLLEGE, Nordturn Maskinfabrik
Industritekniker - CNC Drejning
Kasper Uhrbrand Christensen, EUC Nordvest, Møllers Machining
Karrosseritekniker
Marcus Bugge Raasdal Jensen, College360, Terkildsen Biler ApS
Klejnsmed
Peter Dyrmose Nielsen, Tradium, RALA STÅL
Kok
Casper Ersted Mørch, Kold College, Hotel Hesselet
Konditor
Helena Meyer Reitelseder, ZBC, Hotel D'angleterre
Kosmetiker
Marie Louise Skjærlund Egetoft, TECHCOLLEGE, Mekini ApS
Lageroperatør
Naja Bøckhaus Panduro, EUC Lillebælt, LEGO System A/S
Lastvognsmekaniker
Valdemar Nicolaj Boe Christiansen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Øens Autoværksted ApS
Maskinsnedker
Jonas Helmuth Andersen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, OT Lauridsen
Mediegrafiker
Sascha Annabell Bendix Hornecker, TECHCOLLEGE, Viral Film ApS
Murer (Bygning)
Tobias Hedegaard Nielsen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Murermester Ole Ibsen Balling
Møbelpolstrer
Stine Schack, Skive College, Kjærs Polstrerværksted
Møbelsnedker
Andreas Møller Simonsen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Multiform A/S
Personvognsmekaniker
Victor Patscheider Jensby, College360, Nielsen Car Group
Procesoperatør
Silas Reichenbach Geisler, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, Novo Nordisk A/S og
Receptionist
Johanne Marie Lindhard Pedersen, Hotel- og Restaurantskolen, Admiral hotel
Skiltetekniker
Annika Hartmann Eriksen, College360, Høgh Skilte
Slagter
Jasmin Brogaard Henriksen, ZBC, Danish Crown
Smørrebrød og Catering
Nicklas Palmkvist Jensen, AARHUS TECH, Djurs Sommerland og Oleksandra Solovei, AARHUS TECH, Dabba ApS
Social- og sundhedsassistent
Caroline Kammer Olesen, SOSU Nord, Frederikshavn Kommune
Tagdækker
Frederik Dyrborg Hansen, Learnmark Horsens, Hetag Tagdækning Nord A/S
Teknisk Isolatør
Andreas Lindstrøm, AMU SYD, Grenå Isolering og
Thomas Froulund, AMU SYD, Persolit Rødovre
Tjener
Linnea Lind Lehner, ZBC, Kong Hans Kælder
Tækkemand
Lasse Aasberg, Den Jyske Håndværkerskole, Ulfborg Tækkefirma ApS
Tømrer
Lars Corneliussen, UCE, Kihls Byggefirma
Urmager
Kim Bo Christensen, ZBC, Metropol Ure & Smykker
Vejgodstransport
Tobias Urskov, EUC Lillebælt, Dansk Entreprenør Transport ApS
VVS-energispecialist
Patrick Skou Jensen, UCE, HELMUTH NIELSEN & SØN ApS
