Vinderne af DM i Skills 2026 er kåret

Mandag 27. april 2026 kl: 12:45
Af: Redaktionen

Vinderne af DM i Skills 2026 er kåret
Knap 300 unge fra 48 forskellige konkurrencefag har gennem de seneste tre dage kæmpet om DM i Skills. Og vinderne blev funder og medaljerne overrakt. (Foto: Lasse Skov)

Ved en afslutningsceremoni for DM i Skills 2026 - Danmarksmesterskabet for unge fra erhvervsuddannelserne - , der fandt sted i Hjørring, er der blevet hængt guldmedaljer om halsen på vinderne

- Vi har set unge mennesker levere håndværk og faglighed i absolut verdensklasse. Vi har så meget talent og engagement i Danmark, og det lover rigtig godt for fremtidens faglærte i Danmark, siger Søren Heisel, der er formand for SkillsDenmark.


Når han ser tilbage på de tre dage, DM i Skills fandt sted i Hjørring, konstaterer han, at fag-atleterne lagde evner og koncentration i at løse deres finaleopgaver til perfektion.


- Og så må jeg bare sende en kæmpe tak til alle, der knoklede ekstra for, at DM i Skills kunne afholdes efter planen i år. Det er ikke mere end godt to uger siden, at en storm lagde et helt telt ned og raserede pladsen. Men alt har stået knivskarpt, og energien har været fantastisk, siger han videre.


Under DM i Skills skinnede solen over Hjørring og gav en ekstra god stemning blandt deltagerne, de mange udstillere og tusindvis af folkeskoleelever, lærere, forældre, bedsteforældre - ja, endda børnehavebørn - som var forbi.


- Mange tager herfra med nye perspektiver og inspiration - og det er netop det, vi ønsker: At inspirere de næste generationer og vise, hvor mange spændende muligheder der er i en erhvervsuddannelse, og hvor fed en vej, det er at gå, siger Søren Heisel.


Næste udgave af DM i Skills afholdes i Vejle i dagene 7.-10. april 2027.


Vinderliste – DM i Skills 2026

Fag

Navn, skole og læreplads

Alubygger

Christian Vedsted Riggelsen, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, CL Glas og Alu

Anlægsgartner

Karen Hjortbak, AMU Nordjylland, Grønt Udemiljø og

Kristian Øvstegård Christensen, AMU Nordjylland, Witdahls

Anlægsstruktør

Ian Lauridsen Sønderskov, Mercantec, Vestjysk Kloak & Anlæg Aps og Mads Andreas Nielsen, Mercantec, Tjele Entreprenørforretning Aps

Autolakerer

Jonas Backhausen, College360, Nordjysk Autolakering

Automatiktekniker

Oskar Aksglæde Hegner, TEC, Kohberg Bakery Group A/S

Bager

Therese Sofie Studsgaard Mogensen, ZBC, Frank Skou Nielsen

Blomsterdekoratør

Ida Marie Jannerup, Roskilde Tekniske Skole/Roskilde Handelsskole, Hjerteblomst

Brolægger

Johan Johansson Jensen, AARHUS TECH, Danjord A/S og 
Victor Holger, AARHUS TECH, Danjord A/S

Bygningsmaler

Lærke Lauth Agerskov, AARHUS TECH, Malerfirmaet Lone Lohse

Bygningssnedker

Mathias Bach Johannesen, Roskilde Tekniske Skole, Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS

Bygningsstruktør

Jacob Drustrup Christensen, AMU Nordjylland, HC & Engholt Entreprenører A/S og 
Lukas Bøgh Worup, AMU Nordjylland, HP BYG A/S

Elektriker

Johannes Hjort Viuff Lund, Den Jyske Håndværkerskole, KJÆRGAARD A/S

Entreprenørmaskinmekaniker

Nikolaj Nymark Pedersen, HEG, Skovteknik

Flisemurer

Tjalfe Kaster Mortensen, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, RV Murerentreprise ApS

Frisør

Olivia Turculeanu, TECHCOLLEGE, HairByL

Gourmetslagter

Emil Murel Petersen, ZBC, Schou´s

Grafisk tekniker

Mathias Bladt Kondrup, TECHCOLLEGE, JYDSK EMBLEM FABRIK A/S

Gulvlægger

Alexander Bang Niebuhr Troelsen, Mercantec, Silkeborg Gulvbelægning (Garant)

Handel

Andrea Lynge Nielsen, Viden Djurs, BESTSELLER - Jack & Jones og Oscar Drengsgaard Ploug, Viden Djurs, Bestseller - Only&Sons

Industritekniker - CNC Fræsning

Casper Andersen, TECHCOLLEGE, Nordturn Maskinfabrik

Industritekniker - CNC Drejning

Kasper Uhrbrand Christensen, EUC Nordvest, Møllers Machining

Karrosseritekniker

Marcus Bugge Raasdal Jensen, College360, Terkildsen Biler ApS

Klejnsmed

Peter Dyrmose Nielsen, Tradium, RALA STÅL

Kok

Casper Ersted Mørch, Kold College, Hotel Hesselet

Konditor

Helena Meyer Reitelseder, ZBC, Hotel D'angleterre

Kosmetiker

Marie Louise Skjærlund Egetoft, TECHCOLLEGE, Mekini ApS

Lageroperatør

Naja Bøckhaus Panduro, EUC Lillebælt, LEGO System A/S

Lastvognsmekaniker

Valdemar Nicolaj Boe Christiansen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Øens Autoværksted ApS

Maskinsnedker

Jonas Helmuth Andersen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, OT Lauridsen

Mediegrafiker

Sascha Annabell Bendix Hornecker, TECHCOLLEGE, Viral Film ApS

Murer (Bygning)

Tobias Hedegaard Nielsen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Murermester Ole Ibsen Balling

Møbelpolstrer

Stine Schack, Skive College, Kjærs Polstrerværksted

Møbelsnedker

Andreas Møller Simonsen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Multiform A/S

Personvognsmekaniker

Victor Patscheider Jensby, College360, Nielsen Car Group

Procesoperatør

Silas Reichenbach Geisler, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, Novo Nordisk A/S og 
Sissel Kaae Larsen, Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, Novo Nordisk A/S

Receptionist

Johanne Marie Lindhard Pedersen, Hotel- og Restaurantskolen, Admiral hotel

Skiltetekniker

Annika Hartmann Eriksen, College360, Høgh Skilte

Slagter

Jasmin Brogaard Henriksen, ZBC, Danish Crown

Smørrebrød og Catering

Nicklas Palmkvist Jensen, AARHUS TECH, Djurs Sommerland og Oleksandra Solovei, AARHUS TECH, Dabba ApS

Social- og sundhedsassistent

Caroline Kammer Olesen, SOSU Nord, Frederikshavn Kommune

Tagdækker

Frederik Dyrborg Hansen, Learnmark Horsens, Hetag Tagdækning Nord A/S

Teknisk Isolatør

Andreas Lindstrøm, AMU SYD, Grenå Isolering og

Thomas Froulund, AMU SYD, Persolit Rødovre

Tjener

Linnea Lind Lehner, ZBC, Kong Hans Kælder

Tækkemand

Lasse Aasberg, Den Jyske Håndværkerskole, Ulfborg Tækkefirma ApS

Tømrer

Lars Corneliussen, UCE, Kihls Byggefirma

Urmager

Kim Bo Christensen, ZBC, Metropol Ure & Smykker

Vejgodstransport

Tobias Urskov, EUC Lillebælt, Dansk Entreprenør Transport ApS

VVS-energispecialist

Patrick Skou Jensen, UCE, HELMUTH NIELSEN & SØN ApS




- Drenge kastede sten mod tog
- Tip-kærre har trevejs-tip
- Lufthavnsstation er åbnet efter udvidelse
- Togene kører atter på Gribskovbanen
- Norskejet pakkedistributør håndterer toldfri lageropbevaring på sin terminal i Greve
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt opkøb af lastbilforhandler
- Politiet tjekkede busser og udskrev bøder
- Vinderne af DM i Skills 2026 er kåret
- Udvalg i Region Hovedstaden afviser præmissen om færre busser
- Færdselspolitiet tjekkede taxier og andre køretøjer i det østjyske
- 133 medarbejdere hos leverandører til Københavns Kommune får efterbetalt 3,8 millioner kroner
- Ombyggede lastbiler med lang snude skal have ombygningen med i godkendelseserklæringen
