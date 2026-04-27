133 medarbejdere hos leverandører til Københavns Kommune får efterbetalt 3,8 millioner kroner

Mandag 27. april 2026 kl: 11:49

I 2025 gennemførte Københavns Kommune's indsatsteam 577 kontroller, herunder 201 uanmeldte besøg på arbejdspladser.









Kontrollerne resulterer nu i, at 133 medarbejdere hos leverandører til kommunen i gennemsnit får efterbetalt 29.000 kroner af deres arbejdsgiver.









Bygge- og anlægsbrancen er godt repræsenteret

Det fremgår blandt andet af Københavns Kommunes årsrapport om social dumping i 2025, at der blev konstateret underbetaling i to ud af tre kontroller af lønsedler og andre papirer, hvor kommunen har haft mistanke om social dumping. En stor andel af underbetalingen er foregået i bygge- og anlægsbranchen.









- I København skal man have fair løn for sit arbejde - så enkelt er det. Derfor er det også dybt bekymrende, at så mange ansatte hos vores leverandører bliver snydt for løn, siger overborgmester Sisse Marie Welling (SF) og fortsætter:









- Det er helt uacceptabelt. Netop derfor er jeg rigtig glad for, at vi har et indsatsteam, der fanger dem, der prøver at snyde. For der skal selvfølgelig være tillid til ordentlige forhold, når man arbejder for Københavns Kommune.









Otte nye samarbejdspartnere tilsluttede sig sidste år Københavns Kommunes Hovedstadssamarbejde mod social dumping, så der nu er 13 medlemmer. Samarbejdet betyder blandt andet, at Københavns Kommunes Indsatsteam kan betales til at udføre kontroller og rådgivning for andre kommuner.

De nye samarbejdspartnere er blandt andet Frederiksberg Kommune, Herlev Kommune og Danmarks Nationalbank.









Lidt om Københavns Kommunes indsats mod social dumping:

I Københavns Kommunes indsats mod social dumping defineres social dumping som en overtrædelse af arbejds- og uddannelsesklausulens krav

Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kommunens kontrakter med krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold for leverandørernes medarbejdere. Siden 2018 har et in-house indsatsteam kontrolleret arbejdsforholdene hos kommunens leverandører

Hvis der konstateres underbetaling hos en leverandør, stiller Indsatsteamet både krav om, at der bliver rettet op bagudrettet i form af efterbetalingskrav, samt at der rettes op fremadrettet i form af tilsvarende løn i hele den resterende kontraktperiode

I 2025 har Indsatsteamet gennemført i alt 577 kontroller, herunder 201 screeningsbesøg, 268 dokumentkontroller, 79 uddannelseskontroller og 29 rekognosceringer

I 2025 har Københavns Kommune også undersøgt social dumping på private bosteder og daginstitutioner nærmere. Indtil videre har kontrollerne vist udfordringer med løn- og arbejdsvilkår, især for vikarer, men også for det faste personale. Som en konsekvens heraf er der rejst efterbetalingskrav på knap 314.000 kroner fordelt på 18 medarbejdere

Sidste år tog Københavns Kommunen et registreringssystem (ID-kortsystem) i brug. Det findes i øjeblikket på 13 større byggeprojekter. Systemet registrerer både leverandør- og medarbejderinformationer, som skaber gennemsigtighed i leverandørkæderne til gavn for både hovedleverandører og Indsatsteamets kontrolarbejde





Deltagerne i Københavns Kommunes Hovedstadssamarbejde mod social dumping er:

Københavns Kommune

Albertslund Kommune (2022)

Hvidovre Kommune (2022)

Rødovre Kommune (2022)

Glostrup Kommune (2025)

Frederiksberg Kommune (2025)

Hillerød Kommune (2025)

Ishøj Kommune (2025)

Herlev Kommune (2025)

Brøndby Kommune (2026)

Vejdirektoratet (anlægsprojekt Nordhavnstunnellen) (2022)

Danmarks Nationalbank (restaurering af banken) (2025)

Centralkommunernes Transmissionsselskab (renovering af fjernvarmecentralen) (2025)





