Kerneforretningen voksede i Sønderjyllands største havn

Fredag 17. april 2026 kl: 12:42

Årsrapporten viser ud over det økonomiske resultat, at havnens kerneforretning er styrket. Her er udlejning af kraner er steget med 27 procent, mens udlejning af terminaludstyr er steget med 11 procent.









- Det vigtigste er, at der er god aktivitet i vores kerneforretning. Det er et klart tegn på, at det går godt hos virksomhederne på havnen, siger bestyrelsesformand Erwin Andresen (SP).









Ekstraordinære kul-år trækker sammenligningen skævt

Forskellen i resultat på omkring 5 millioner kroner skyldes ifølge havnens ledelse i høj grad en normalisering efter et ekstraordinært 2024.









Kort efter Ruslands invasion af Ukraine i foråret 2022 opstod der usikkerhed på energimarkederne. Det betød, at Aabenraa Havn Syd midlertidigt blev taget i brug til kul, hvilket løftede aktiviteten markant.









- Kulaktiviteterne gav et kunstigt højt niveau. I 2025 er vi tilbage på et mere retvisende niveau - og her ser vi faktisk fremgang i vores forretning, siger Erwin Andresen.









Samtidig påvirkes bundlinjen af udviklingen på de finansielle markeder, som havnen ikke selv har indflydelse på.









Bestyrelsen er også fortrøstningsfuld, når den retter blikket mod fremtiden. Det skyldes i høj grad den fortsat store interesse for Aabenraa Havn Syd, hvor Enstedværket tidligere var i drift.









- Der er stor interesse for arealerne, og jeg har en klar forventning om, at interessen bliver omsat til konkrete projekter og aftaler. Det vil uundgåeligt påvirke fremtidige regnskaber positivt, siger Erwin Andresen.













Fakta om regnskab 2025:







2025 2024 Årets resultat 5,8 millioner kroner 11,4 millioner kroner Nettoomsætning 46,815 millioner kroner 50,148 millioner kroner Egenkapital 285,095 millioner kroner 277,425 millioner kroner

(Kilde: Aabenraa Havn)

