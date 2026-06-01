Færgerederi har sagt kom bare du til ny busoperatør

Mandag 1. juni 2026 kl: 11:02

Samtidig siger Molslinjen farvel til Herning Turist, der var med fra Kombardo Expressens start i juli 2017.









Vikingbus, der i december 2024 overtog Kombardo Expressen's ruter til og fra Bornholm, indgik i foråret en aftale med Molslinjen om, at selskabet skulle være operatør på alle Kombard Espressen's ruter. Det er den aftale, som nu er blevet en realitet.









- Vikingbus er kendt for gode busser og fin service, som vi har oplevet på Bornholm. Så vi betragter denne aftale som et løft til Kombardo Expressen, siger Lucas Kragh, der er Molslinjens CCO - Chief Commercial Officer, kommerciel direktør.









Jesper Skovgaard, der er CCO i Vikingbus, har gode forventninger til de kommende mange ture på tværs af landet over Molslinjens hurtigfærger på Kattegat.









- Vi er utrolig stolte af, at Molslinjen har valgt Vikingbus som leverandør til succesfulde Kombardo Expressen. Sammen kommer vi til at binde Danmark sammen og levere et meget stærkt servicekoncept, siger Jesper Skovgaard.









Kombardo Expressen kører i dag totalt 81 ruter fordelt på 39 ruter over Kattegat og 42 ruter til og fra Bornholm. Busserne transporterede sidste år godt 800.000 passagerer.









Forsøgte sig som konkurrent

Vikingbus forsøget i foråret 2023 at tage konkurrencen op med fjernbusselskaberne Kombardo Expressen og Flixbus ved at lancere sit eget fjernbusselskab, Fleet. Det lykkedes ikke for Vikingbus at få en rentabel drift ud af satsningen og lukkede Fleet ned i juni 2024.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.