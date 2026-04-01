Letbanen i Odense begrænser frekvensen

Lørdag 30. maj 2026 kl: 09:28

Håbet hos Odense Letbane var først på ugen, at sikkerhedsgodkendelsen ret hurtigt ville komme på plads, så driften kunne genoptages i løbet af ugen. Men det har taget længere tid end forventet. Den ansvarlige entreprenør på byggeriet har skullet finde dokumentation for, at broerne er bæredygtige uden den fjernede understøttelse. Dokumentationen har så skullet gennemgåes af en uafhængig assessor. Kunne den uafhængige assessor sige god for dokumentationen, kunne Keolis, der er operatør på letbanen i Odense, sende dokumentationen videre til Trafikstyrelsen, som så kunne udstede en ny sikkerhedsgodkendelse uden understøttelse til de to broer, som under hele forløbet har siddet samme sted, hvor de blev løftet på plads med en kran og efterfølgende monteret på de to bygninger, som de forbinder.









Fredag var status den, at letbanen i Odense stadig manglede en sikkerhedsgodkendelse uden understøttelse. Og de tre tog, som Odense Letbane har til rådighed, og som har kørt i 20-minuttersdrift siden sidste fredag, snart når den kilometermæssige grænse, der sætter en bom for videre kørsel, hvis togene ikke kommer til service og eftersyn.









Med hensyn til den fremskaffede dokumentation oplyser Odense Letbane, at materialet er blevet gennemgået af en uafhængig assessor, som har stillet opfølgende spørgsmål og efterspurgt yderligere dokumentation. Det betyder, at den uafhængige assessors gennemgang tidligst vil være afsluttet i løbet af den kommende uge, hvorefter letbaneoperatøren Keolis kan sende det videre til Trafikstyrelsen, som i sidste ende skal udstede den sikkerhedsgodkendelse uden understøttelse, der gør det muligt for letbanen at passere under gangbroerne ved Nyt OUH.









For at trække det tidspunkt, hvor bommen går ned, længst muligt i håbet om, at sikkerhedsgodkendelsen uden understøttelse kommer på plads inden, kører de tre letbanetog lørdag og søndag med 30 minutters intervaller suppleret med erstatningsbusser. Fra mandag 1. juni og de efterfølgende hverdage kører letbanen fortsat hvert 30. minut - dog hvert 20. minut i myldretiderne fra klokken 07.00-10.00 og klokken 14.00-17.00.









Med lavere kørselsfrekvens kan driften opretholdes frem til fredag 5. juni. Når sikkerhedsgodkendelsen unden understøttelse kommer, vil de tre togsæt kunne køre til service på serviceværkstedet, mens de øvrige 13 togsæt, der har holdt stille siden fredag 22. juni, vil kunne komme på sporet igen.









Hos Odense Letbane håber man på, at letbanedriften på hele strækningen tidligst vil kunne genoptages omkring grundlovsdag 5. juni - og måske først endnu senere.









Odense Letbane råder i alt over 16 letbanetog, der hver har plads til 200 passagerer.











