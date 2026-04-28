Norskejet pakkedistributør håndterer toldfri lageropbevaring på sin terminal i Greve

Tirsdag 28. april 2026 kl: 10:27

Af: Redaktionen Som en del af aftalen håndtere Bring varer fra Sea to Summit i et toldfrit område på sin terminal i Greve. Det betyder, at produkterne kan opbevares uden betaling af toldafgifter. Først når varerne plukkes og sendes fra Bring’s lager til kunden, pålægges told. Det toldfrie område (såkaldt bonded warehouse) er godkendt af de danske toldmyndigheder.





- Denne løsning giver en smidig og omkostningseffektiv logistikmodel, hvor toldafgifter først opstår, når varerne rent faktisk forlader lageret med henblik på levering til kunden, siger Sander Nielsen, der er terminalchef på Bring’s terminal i Greve.









Gennem samarbejdet med Bring får Sea to Summit en logistikpartner, der kan håndtere både lager, pluk og leverancer til hele Danmark.









- Bring kombinerer lokal ekspertise, pålidelige løsninger til toldfri lageropbevaring og et skalerbart partnerskab, der understøtter vores fortsatte vækst på det nordiske marked, siger Stephan Laukemper, der er Operations Director EMEA hos Sea to Summit.









Sea to Summit er et internationalt outdoorbrand med rødder i Australia. Virksomheden blev grundlagt i 1980’erne af en ung eventyrer, som begyndte at sælge usædvanligt lette soveposer - en markant innovation inden for outdoorsegmentet på daværende tidspunkt. Fokus på lav vægt, funktionalitet og kompakt pakbarhed har siden været kernen i virksomhedens produktudvikling.







I dag henvender Sea to Summit sig til erfarne campister, der opholder sig i naturen i flere døgn ad gangen. Produktsortimentet omfatter blandt andet vandtætte og meget lette produkter. Vandrensere, håndklæder der kan pakkes ekstremt kompakt samt biologisk nedbrydeligt barberskum er nogle eksempler på det, virksomheden markedsfører.







