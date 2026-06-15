Aalborg får hvide og grønne el-delecykler

Mandag 15. juni 2026 kl: 10:39

Aalborg Kommune peger på, at delecyklerne kan fungere som et alternativ til bil for borgere, der har behov for lejlighedsvis transport. På den måde kan delecyklerne bidrage til mere bæredygtig mobilitet og medvirke til at reducere trængsel og parkeringspres.









- Vi synes, at de nye el-delecykler er et godt tilbud til både borgere og gæster i Aalborg Kommune, og det kan måske medvirke til at få flere til at bruge cyklen. Vi vil løbende følge forsøgsordningen og i samarbejde med Lime foretage justeringer, hvis der skulle vise sig et behov for det. På den måde bliver systemet tilpasset de lokale forhold i Aalborg, siger rådmand for Teknik og Miljø, Peter Lindholt fra Danmarks Demokraterne.









Lime, der er verdens største virksomhed inden for delte elektriske køretøjer, har erfaringer med delecykler fra blandt andet Aarhus og København, hvor virksomheden aktuelt råder over henholdsvis ca. 900 og 3.000 delecykler.









Lime-cyklerne, der nu er en del af bybilledet, har et design, der gør det let at stige af og på. Cyklerne er udstyret med frontkurv, der giver plads til indkøbsposer og personlige ejendele, ligesom cyklen har mobilholder, integreret for- og baglygte samt bremselys bagpå for øget synlighed og sikkerhed.









Lime foretager desuden runderinger for at sikre korrekt opstilling af cykler.





Konkret fungerer ordningen på den her måde:

Pris: Lime opkræver en fast pris for at låse op for hvert køretøj og en pris pr. minut, når man kører. Priserne kan variere på tværs af forskellige steder og tidspunkter på dagen. Køretiden opskrives til nærmeste hele minut. Prisen findes i appen, før man starter turen

Standardprisen er for tiden 10 kroner for at låse op og 2.90 kroner pr. min. Minutpakker kan også tilkøbes til en gennemsnitlig minutpris på 1 krone pr. minut.





Sådan gør man: Hent Limes app, opret en profil, find en cykel på kortet i nærheden og scan QR-koden for at låse den op. Appen kan downloades til Apple- og Android-smartphones via App Store og Google Play.





Hvor: Man må køre på cykelstier og veje. Vær opmærksom på, at man kun må benytte og parkere cyklerne inden for det tilladte område af Aalborg/Nørresundby, som fremgår i appen.

Parkering: Alle ture skal afsluttes i et cykelstativ eller dedikerede offentlige cykelparkeringsområder for at sikre ansvarlig parkering og tilgængelige offentlige rum. I dette område skal man parkere cyklen, ellers afsluttes turen ikke





Krav: Man skal være fyldt 18 år for at benytte tjenesten





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