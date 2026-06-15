En menneskelig fejl kan have forårsaget togulykke på Gribskovbanen
Mandag 15. juni 2026 kl: 11:05Af: Redaktionen
To tog fra Lokaltog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland torsdag 23. april. Havarikommissionen, der tager sig af ulykker på jernbanerne i Danmark, er kommet med en foreløbige analyse af ulykken, hvor 10 personer kom alvorligt til skade, mens 12 kom lettere til skade
Over for DR peger Klaus Seneca Jensen, der er faglig leder for Jernbaneenheden hos Havarikommissionen, på, at de foreløbige undersøgelser peger på, at et af togene er kørt forbi et signal, som ellers skulle have signaleret stop.
Ifølge Klaus Seneca Jensen viser de foreløbige undersøgelser, at der ikke har været tale om fejl i de sikringstekniske anlæg.
Dermed kan der være tale om en menneskelig fejl, hvor en lokomotivfører har kørt forbi et signal, hvor han skulle have stoppet toget. Derudover var der tastet et forkert tognummer i togradioen, så personalet på Driftscentralen i Hillerød havde svært ved at finde toget i togradioen.
De videre undersøgelser vil blandt andet vise, om det kan have haft indflydelse på ulykken.
Interesserede kan læse Havarikommissionens foreløbige rapport om ulykken på gribskovbanen 23. april her:
Den endelige rapport ventes at foreligge om et års tid.
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