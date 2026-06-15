Transportvirksomhed i det nordlige Sverige har købt 105 batteri-elektriske lastbiler

Mandag 15. juni 2026 kl: 10:08

Af: Redaktionen Scania skal levere 105 batteri-elektriske lastbiler i den tunge ende. (Foto: Wibax)

De 105 batteri-elektriske lastbiler ska bidrage til at køre Wibex videre frem mår et mål om at have en fuld-elektriske flåde af køretøjer.









Wibex betegner ordren som det største enkeltstående køb af batteri-elektriske lastbiler til bulktransport i EU. Ordren er en del af af det langsigtede samarbejde, Wibex og Scania indledte i 2021.









Ud over de 105 batteri-elektriske lastbiler omfatter aftalen også tanktransport af vedligehold, opladningsløsninger og digitale services.





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