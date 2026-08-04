Passagertallet i sydjysk lufthavn steg i juli

Tirsdag 4. august 2026 kl: 08:10

Hos Billund Lufthavn peger man på, at sommerens vækst er blevet båret frem af en kombination af nye ruteforbindelser og en stærk chartertrafik.





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