Passagertallet i sydjysk lufthavn steg i juli
Tirsdag 4. august 2026 kl: 08:10Af: Redaktionen
I juli rejste 377.744 passagerer via Billund Lufthavn. Dermed blev juli årets travleste måned med en fremgang i passagertallet på 7,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Lørdag 18. juli blev årets travleste rejsedag med godt 15.000 passagerer
Hos Billund Lufthavn peger man på, at sommerens vækst er blevet båret frem af en kombination af nye ruteforbindelser og en stærk chartertrafik.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Luftfragten via sydjysk lufthavn kørte og fløj frem i juli
- Passagertallet i sydjysk lufthavn steg i juli
- Lufthavn i Karup har haft flere passgerer
- Lufthavn på Djursland havde flere rejsende
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Flere rejsende klager over forsinkede fly
- Norsk flyselskab kom gennem andet kvartal med et negativt driftsresultat
- Passagertallet er vokset med 22 procent - 7 procent vil have mere indenrigsflyvning
- Efter en uge med ny EU-told er antallet af lavværdiforsendelser halveret
- Lufthavn ved Esbjerg får forbindelse til Holland og England
- Københavns Politi øger bemanding i lufthavn
- Luftfragten i Billund er fortsat stigende
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!