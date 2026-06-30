Stor industrivirksomhed investerer yderligere sit distributionscenter i Rødekro

Tirsdag 30. juni 2026 kl: 15:05

Opgraderingsprojektet, der falder sammen med distributionscenterets 25-års jubilæum, repræsenterer en betydelig millioninvestering, der skal modernisere infrastrukturen, øge automatiseringen og optimere processerne i distributionscentret. Målet er at skabe mere effektive, skalerbare og robuste processer, der kan håndtere fremtidig vækst og sikre hurtig, pålidelig og fleksibel service til kunderne samtidig med, at produktiviteten styrkes og Danfoss’ logistiske kapacitet tilpasses et marked i konstant forandring.









Opgraderingen skal samtidig lette arbejdsprocesserne, reducere manuel håndtering og forbedre arbejdsmiljøet.





Siden etableringen i 2001 har distributionscenteret været en hjørnesten i Danfoss’ forsyningskæde. I dag håndterer centret omkring halvdelen af mængderne i Danfoss Climate Solutions-segmentet og spiller fortsat en central rolle som logistikknudepunkt i at levere service af høj kvalitet til kunder over hele verden.





- Vi er stolte af vores resultater og kollegernes dedikerede indsats gennem de seneste 25 år i Rødekro, siger Dan Bruun, der er Vice President, Logistics Operations, Danfoss Climate Solutions.









- Over de seneste 18 måneder har vi gennemført en omfattende benchmark-analyse, som bekræfter, at distributionscentret er konkurrencedygtigt på omkostninger, service og kvalitet. Vi forventer øget vækst i fremtiden, og det er det, investeringen skal understøtte. Den bygger videre på det solide fundament og styrker vores konkurrenceevne, så vi kan fortsætte med at levere effektive og fleksible løsninger til vores kunder i mange år fremover, siger han videre.









Opgraderingen forventes afsluttet ved udgangen af 2028.





Fakta om projektet:





Som en del af opgraderingsprojektet i distributionscentret gennemføres flere initiativer for at forbedre leveringsperformance og produktivitet på tværs af driften:





Modernisering af logistikhardware:

De eksisterende transportbånd opgraderes og erstattes delvist af autonome mobile robotter (AMR), der transporterer og løfter paller. Det giver en mere fleksibel og fremtidssikret teknologi, samtidig med at driftseffektivitet og pålidelighed forbedres





Automatisering af pakkeprocesser:

Manuel lukning og håndtering af kasser erstattes af automatiserede løsninger, herunder robotlukning og optimeret luftforbrug i emballagen. Det sikrer mere ensartet kvalitet og øger produktiviteten markant





Robotteknologi til palletering og konsolidering:

De i dag overvejende manuelle konsolideringsprocesser automatiseres, og robotter forventes at håndtere 70 - 80 procent af palleteringsopgaverne. Det øger gennemløbet, reducerer manuel håndtering og styrker den samlede produktivitet





(Kilde: Danfoss)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.