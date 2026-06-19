Formand for transportfond takkede af i maj

Fredag 19. juni 2026 kl: 09:10

Jens Iwer Petersen var med til at stifte FDE Fonden i 2009 og blev samtidig fondens første formand. Han var på daværende tidspunkt administrerende direktør for International Transport Danmark (ITD) og var sammen med den siddende ITD-bestyrelse blandt initiativtagerne til fonden, som blev vedtaget på ITD's generalforsamling 28. marts 2009.









- Det har været en stor fornøjelse at være med til at opbygge og udvikle FDE Fonden gennem de sidste 17 år. Den har siden stiftelsen været et hjertebarn for mig, og jeg er stolt af, hvad vi har opnået, og hvor stærkt den står i dag. Nu giver jeg stafetten videre og ser frem til at følge den fortsatte udvikling fra sidelinjen, sagde Jens Iwer Petersen i forbindelse med sin fratræden.









Gennem årene har Jens Iwer Petersen arbejdet målrettet, grundigt og med stor dedikation for fondens udvikling. Han har samtidig været en central drivkraft i at udvikle fondens indsatsområder og sikre en solid og grundig behandling af de mange ansøgninger og indstillinger.









Ny formand med stærk brancheerfaring

Susanne D. Provstgaard blev på bestyrelsesmødet 19. maj valgt som ny formand for FDE Fonden. Susanne D. Provstgaard har været medlem af fondens bestyrelse siden 2023 og har gennem sit tidligere ejerskab af Dansk Transport Kompagni A/S et indgående kendskab til transportbranchen.









- Jeg ser frem til at videreføre det stærke fundament, som Jens Iwer Petersen har været med til at skabe. Det er et stort ansvar at bygge videre på så mange års dedikeret arbejde og de resultater, fonden står på i dag, men sammen med mine bestyrelseskolleger føler jeg mig klar til at løfte opgaven og fortsætte udviklingen af fondens arbejde til gavn for transportbranchen, sagde Susanne D. Provstgaard, da hun overtog posten som formand for FDE Fonden:









FDE Fonden blev etableret med en grundkapital på 30 millioner kroner fra ITD. Siden er fonden vokset betydeligt og råder i dag over en formue på godt 98 millioner kroner, som løbende bringes i spil til projekter, der styrker landtransporterhvervet - både nu og for kommende generationer.









Bestyrelsen i FDE Fonden består af formand Susanne D. Provstgaard samt medlemmerne Anders Hjulmand, John A. Skovrup, Kristina Ringkjøbing-Christiansen, Lars Jørgen Skov og Christina Baun Hansen, som udpeget af ITD indtræder i bestyrelsen og afløser Niels Juel Nielsen. Efter bestyrelsesmødet 19. maj var der en ledig plads. På et bestyrelsesmøde 19. juni Henrik J. Meinertz udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.