Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst

STOR INTERNATIONAL TRANSPORTKONCERN MED HOVEDSÆDE I HEDEHUSENDE:

Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:48

På baggrund af resultaterne i første halvår af året og forventningerne til anden halvdel af året er DVS-koncernens forventninger til årsresultatet justeret til 23,5 - 25,5 milliarder kroner mod tidligere 23,0 - 25,5 milliarder kroner.









DSV-koncernen nøgletal 2. kvartal 2026 (millioner kroner)

2. kvartal 2026 2. kvartal 2025 Året til dato 2026 Året til dato 2025 Omsætning 76.688 61.983 147.104 103.663 Bruttoresultat 20.277 17.241 39.180 28.232 Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 6.255 4.725 11.110 8.585 Særlige poster, omkostninger 1.468 817 2.921 817 Årets resultat 2.627 2.356 4.265 5.168 Justeret årets resultat 3.469 3.059 6.278 5.932

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