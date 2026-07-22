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STOR INTERNATIONAL TRANSPORTKONCERN MED HOVEDSÆDE I HEDEHUSENDE:

Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst

Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:48
Af: Jesper Christensen

DSV-koncernen, som sidste år købte DB Schenker af Deutsche Bahn-koncernen, kom gennem årets andet kvartal med et driftsresultat - EBIT - før særlige poster på 6.255 millioner danske kroner mod 4.725 millioner kroner efter det tilsvarende kvartal sidste år. DSV peger på, at væksten i indtjeningen trods sårbare og udfordrende markedsforhold var understøttet af fremgang i divisionerne Air & Sea og Contract Logistics

  På baggrund af resultaterne i første halvår af året og forventningerne til anden halvdel af året er DVS-koncernens forventninger til årsresultatet justeret til 23,5 - 25,5 milliarder kroner mod tidligere 23,0 - 25,5 milliarder kroner.


DSV-koncernen nøgletal 2. kvartal 2026 (millioner kroner)


2. kvartal 2026

2. kvartal 2025

Året til dato 2026

Året til dato 2025

Omsætning

76.688

61.983

147.104

103.663

Bruttoresultat

20.277

17.241

39.180

28.232

Driftsresultat (EBIT) før særlige poster

6.255

4.725

11.110

8.585

Særlige poster, omkostninger

1.468

817

2.921

817

Årets resultat

2.627

2.356

4.265

5.168

Justeret årets resultat

3.469

3.059

6.278

5.932




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