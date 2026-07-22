STOR INTERNATIONAL TRANSPORTKONCERN MED HOVEDSÆDE I HEDEHUSENDE:
DSV-koncernen, som sidste år købte DB Schenker af Deutsche Bahn-koncernen, kom gennem årets andet kvartal med et driftsresultat - EBIT - før særlige poster på 6.255 millioner danske kroner mod 4.725 millioner kroner efter det tilsvarende kvartal sidste år. DSV peger på, at væksten i indtjeningen trods sårbare og udfordrende markedsforhold var understøttet af fremgang i divisionerne Air & Sea og Contract Logistics
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- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted
- Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot
- Personbiler bliver også taget for overlæs
- Tysk vognmandsorganisation er uforstående over for et enkelt punkt
- Østrig har tilsidesat sine forpligtelser
- Trafikdosering kan ikke kritiseres, hvis den udelukkende tager form af en undtagelsesvis hastighedsbegrænsning
- Påhængsvogn med tre-aksler har bred rampe
- Narkohund fandt over 100 kg hash i pakkecenter
- Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland
- Ringvej ved Viborg bliver spærret i 14 dage
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Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:48Af: Jesper Christensen
DSV-koncernen, som sidste år købte DB Schenker af Deutsche Bahn-koncernen, kom gennem årets andet kvartal med et driftsresultat - EBIT - før særlige poster på 6.255 millioner danske kroner mod 4.725 millioner kroner efter det tilsvarende kvartal sidste år. DSV peger på, at væksten i indtjeningen trods sårbare og udfordrende markedsforhold var understøttet af fremgang i divisionerne Air & Sea og Contract Logistics
På baggrund af resultaterne i første halvår af året og forventningerne til anden halvdel af året er DVS-koncernens forventninger til årsresultatet justeret til 23,5 - 25,5 milliarder kroner mod tidligere 23,0 - 25,5 milliarder kroner.
DSV-koncernen nøgletal 2. kvartal 2026 (millioner kroner)
2. kvartal 2026
2. kvartal 2025
Året til dato 2026
Året til dato 2025
Omsætning
76.688
61.983
147.104
103.663
Bruttoresultat
20.277
17.241
39.180
28.232
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster
6.255
4.725
11.110
8.585
Særlige poster, omkostninger
1.468
817
2.921
817
Årets resultat
2.627
2.356
4.265
5.168
Justeret årets resultat
3.469
3.059
6.278
5.932
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted
- Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot
- Personbiler bliver også taget for overlæs
- Tysk vognmandsorganisation er uforstående over for et enkelt punkt
- Østrig har tilsidesat sine forpligtelser
- Trafikdosering kan ikke kritiseres, hvis den udelukkende tager form af en undtagelsesvis hastighedsbegrænsning
- Påhængsvogn med tre-aksler har bred rampe
- Narkohund fandt over 100 kg hash i pakkecenter
- Sværlasttrailer får udgangspunkt i det sydvestligste Sønderjylland
- Ringvej ved Viborg bliver spærret i 14 dage
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