Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter

Onsdag 22. juli 2026 kl: 09:03

Om den nye Kel-Berg korn tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde

Lille Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Derudover er fjerde aksel også selvstyrende

km-tæller (Hubdometer) på den ene af akslerne

Trekanter mellem akslerne

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. Tophængslerne er flyttet ca. 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning

1 stk. kornlem i bagklap

3 stk. nedfældbare sider i venstre side

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bunden er beklædt med blå plast i fuld bredde og længde, mens sider og forsmæk er beklædt 750 mm op. Sidebeklædningen er afsluttet med en alu-skinne

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder og tilkoblinger monteret på gangbro

Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter rød stige

Vibrator under kassen

Sidemarkeringslygter i skåle monteret på kassen

Tip-kassen er rødlakeret under bunden

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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