Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
Onsdag 22. juli 2026 kl: 09:03Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Flemming Brandt & Søn i Jejsing øst for Tønder har fornyligt været en tur i Hendested for afhente en ny fire-akslet Kel-Berg korn tip-trailer hos Lastas. Den nye trailer kan rumme 59 kubikmeters kassen, der er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye Kel-Berg korn tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
- Lille Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Derudover er fjerde aksel også selvstyrende
- km-tæller (Hubdometer) på den ene af akslerne
- Trekanter mellem akslerne
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. Tophængslerne er flyttet ca. 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning
- 1 stk. kornlem i bagklap
- 3 stk. nedfældbare sider i venstre side
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bunden er beklædt med blå plast i fuld bredde og længde, mens sider og forsmæk er beklædt 750 mm op. Sidebeklædningen er afsluttet med en alu-skinne
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder og tilkoblinger monteret på gangbro
- Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter rød stige
- Vibrator under kassen
- Sidemarkeringslygter i skåle monteret på kassen
- Tip-kassen er rødlakeret under bunden
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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