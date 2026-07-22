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Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter

Onsdag 22. juli 2026 kl: 09:03
Af: Redaktionen

Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter

Vognmandsfirmaet Flemming Brandt & Søn i Jejsing øst for Tønder har fornyligt været en tur i Hendested for afhente en ny fire-akslet Kel-Berg korn tip-trailer hos Lastas. Den nye trailer kan rumme 59 kubikmeters kassen, der er monteret med en automatisk Eco-Top rullepresenning


Om den nye Kel-Berg korn tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
  • Lille Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Derudover er fjerde aksel også selvstyrende
  • km-tæller (Hubdometer) på den ene af akslerne
  • Trekanter mellem akslerne
 
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. Tophængslerne er flyttet ca. 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning
  • 1 stk. kornlem i bagklap
  • 3 stk. nedfældbare sider i venstre side
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Bunden er beklædt med blå plast i fuld bredde og længde, mens sider og forsmæk er beklædt 750 mm op. Sidebeklædningen er afsluttet med en alu-skinne
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder og tilkoblinger monteret på gangbro
  • Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter rød stige
  • Vibrator under kassen
  • Sidemarkeringslygter i skåle monteret på kassen
  • Tip-kassen er rødlakeret under bunden
 
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




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