Bilproducent og taxi-selskab indleder samarbejde

Mandag 20. juli 2026 kl: 10:46

Samarbejdet Toyota og Uber betyder, at chauffører og flådeejere vil blive tilbudt attraktive vilkår på både nye og brugte Toyota- og Lexus-modeller kombineret med fleksible finansierings- og leasingløsninger samt brugstilpasset forsikring. Udrulningen begynder i løbet af sommeren i de første lande og forventes færdigudrullet i Europa - herunder også i Danmark - mod slutningen af året.









Det nye partnerskab mellem Toyota og Uber tager udgangspunkt i Toyotas flerstrengede elektrificeringsstrategi, der handler om, at der skal flere forskellige teknologier til at reducere CO2 fra transportsektoren hurtigst muligt og på mest optimal vis. Chaufførerne får på europæisk plan derfor mulighed for at vælge mellem både hybridbiler og fuldt elektriske biler. I Danmark er der udelukkende fokus på el-biler.









I Danmark er udviklingen i gang gennem Toyota's i forvejen tætte samarbejde med taxiselskabet Drivr, der er Uber-partner i Danmark. Her bidrager Toyota til en fuld elektrificering af taxiflåden. Samtidig er den generelle interesse for el-bilen Toyota bZ4X til taxikørsel stor. Bilmodellen blev ifølge bilstatistik.dk den mest populære nyregistrerede taxi sidste år med en markedsandel på omkring 20 procent. Det vil sige, at hver femte nye taxi i 2025 var en Toyota bZ4X.









- Vi oplever en markant bevægelse mod fuld elektrificering af bilflåden i Danmark, og taxikørsel er ingen undtagelse. Samarbejdet med Drivr og Uber er en vigtig del af den udvikling, fordi det gør det attraktivt for chauffører at vælge fuldt elektriske biler i praksis. Samtidig arbejder Toyota-forhandlerne også benhårdt lokalt for at udbrede Toyotas elbiler i taxiflåder, siger administrerende direktør Pernille Kim Johansen hos Toyota Danmark.









Ingen udledning af CO2

Taxiselskabet Drivr blev i sin tid skabt med en ambition om at reducere klimapåvirkningen for persontransport. Hos Drivr - og dermed også Uber i Danmark - glæder man sig derfor over samarbejdet med Toyota. Et samarbejde, der bidrager til, at ingen køretøjer i selskabets flåde udleder CO2.









- Toyota og Uber er to globale pionerer, der konstant bevæger sig mod fremtiden. Det gør vi også hos Drivr. Som Danmarks eneste taxiselskab med en 100 procent elektrisk flåde er dette partnerskab ikke bare godt nyt. Det er en bekræftelse af, at vi alle kører i samme retning, siger administrerende direktør Bo Svane hos Drivr.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.