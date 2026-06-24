Containertransportør får ny administrerende direktør i Danmark

Onsdag 24. juni 2026 kl: 12:40

Dania Connect A/S oplyser videre, at Mads Johnsen Høj det seneste år har været ansat som CCO & VP og spillet en central rolle i udviklingen af Dania. Virksomheden fremhæver, at udnævnelsen af

Mads Johnsen Høj som administrerende direktør for Dania Connect A/S i Danmark er et naturligt næste skridt.









- Vi nærmer os en omsætning på 700 millioner kroner og har netop ekspanderet til et tredie marked i Tyskland. Det er en vækst, der stiller nye krav til organisationen, så vi har brug for en dedikeret CEO til hvert land, og Mads er den rigtige for Dania i Danmark, siger Frank Hjortekær-Jensen, der er majoritetsejer og øverste administrerende direktør for Dania Group.









Fremover vil Frank Hjortekær-Jensen fokusere på Dania Group's overordnede strategi og udvikling på tværs af Danmark, Sverige og Tyskland, mens Mads Johnsen Høj fortsat vil have det kommercielle ansvar i Danmark - fremover med det fulde ledelsesansvar for den samlede danske forretning.









- At Frank og Blue Equity viser mig den tillid, betyder meget. Det seneste år har bekræftet mig i, at Dania Connect har et stærkt fundament, dygtige mennesker og store muligheder foran sig. Jeg glæder mig til sammen med vordes medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere at fortsætte udviklingen af Dania Connect og bidrage til den næste face af koncernens vækstrejse, siger Mads Johnsen Høj i anledning af sit nye job hos Dania Connect A/S i Danmark.

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