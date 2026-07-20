Finansdirektør i lufthavn er død

Mandag 20. juli 2026 kl: 10:24

Rasmus Lund, der kom til Københavns Lufthavne A/S i 2018, var en central del af virksomhedens ledelse og bidrog til udviklingen af Københavns Lufthavn. Lufthavnens ledelse kalder hans død for et stort tab for virksomheden og for de mange kolleger, samarbejdspartnere og interessenter, der har arbejdet sammen med ham gennem årene.









Lufthavnens ledelse oplyser, at lufthavnens administrerende direktør, Christian Poulsen, vil varetage de ansvarsområder, som Rasmus Lund havde, ind til der er fundet en midlertidig finansdirektør.





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