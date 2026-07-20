Finansdirektør i lufthavn er død
Mandag 20. juli 2026 kl: 10:24Af: Redaktionen
Københavns Lufthavne A/S oplyser, at selskabets finansdirektør Rasmus Lund er døden efter et hjertetilfælde
Rasmus Lund, der kom til Københavns Lufthavne A/S i 2018, var en central del af virksomhedens ledelse og bidrog til udviklingen af Københavns Lufthavn. Lufthavnens ledelse kalder hans død for et stort tab for virksomheden og for de mange kolleger, samarbejdspartnere og interessenter, der har arbejdet sammen med ham gennem årene.
Lufthavnens ledelse oplyser, at lufthavnens administrerende direktør, Christian Poulsen, vil varetage de ansvarsområder, som Rasmus Lund havde, ind til der er fundet en midlertidig finansdirektør.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Finansdirektør i lufthavn er død
- Togselskab på Sjælland får ny administrerende direktør
- Havnemand forlader sin post efter 43 år
- Containertransportør får ny administrerende direktør i Danmark
- Formand for transportfond takkede af i maj
- Transportfond har fået nyt bestyrelsesmedlem
- Den nye transportminister er uddannet sygeplejerske
- Rederi-direktør bliver havne-direktør
- Lastvognssælger er udlært mekaniker
- Hollandsk lastbilproducent får ny topchef
- Danske Rederier har fået ny leder af bestyrelsen
- Nyt folketingsmedlem har en baggrund som lastbilchauffør
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!