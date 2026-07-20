Togoperatør mangler personale og forlænger periode med færre tog

Mandag 20. juli 2026 kl: 10:35

DSB oplyser:

At de regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom København H, er aflyst

At der kører tog en gang i timen mellem Næstved og København H via Køge

At der udenfor myldretiderne kører tog en gang i timen mellem Nykøbing Falster, Næstved og København H med togskifte i Næstved





Manglen på personale skyldes omfattende sporarbejder - eksempelvis mellem København H og Odense. Normalt kører der ét tog med én togfører, men under sporarbejdet bruger DSB en togfører mellem København og Ringsted og en togfører mere mellem Slagelse og Odense.









DSB oplyser, at selskabet er i gang med at ansætte og uddanne nye togførere.









Ud over, at sporarbejder kræver mere personale, skal DSB's medarbejdere også afvikle ferie, mens DSB også har oplevet et højere sygefravær end normalt.





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