Togoperatør mangler personale og forlænger periode med færre tog
Mandag 20. juli 2026 kl: 10:35Af: Redaktionen
DSB har forlaget en periode, hvor der kører færre tog på Sjælland og Falster. Baggrunden er, at DSB mangler personale på grund af ferie, sygefravær og sporarbejder. Oprindeligt skulle perioden med færre tog på Sjælland løbe til 30. juni, men perioden er forlænget til søndag 16. august
DSB oplyser:
- At de regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom København H, er aflyst
- At der kører tog en gang i timen mellem Næstved og København H via Køge
- At der udenfor myldretiderne kører tog en gang i timen mellem Nykøbing Falster, Næstved og København H med togskifte i Næstved
Manglen på personale skyldes omfattende sporarbejder - eksempelvis mellem København H og Odense. Normalt kører der ét tog med én togfører, men under sporarbejdet bruger DSB en togfører mellem København og Ringsted og en togfører mere mellem Slagelse og Odense.
DSB oplyser, at selskabet er i gang med at ansætte og uddanne nye togførere.
Ud over, at sporarbejder kræver mere personale, skal DSB's medarbejdere også afvikle ferie, mens DSB også har oplevet et højere sygefravær end normalt.
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