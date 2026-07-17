Trafikdosering kan ikke kritiseres, hvis den udelukkende tager form af en undtagelsesvis hastighedsbegrænsning

GENERALADVOKAT VED EU DOMSTOLEN:

Fredag 17. juli 2026 kl: 08:22

Følgende er en ai-oversættelse af en pressemeddelelse på spansk fra EU Domstolen, der findes på spansk, tysk, engelsk, franskt, italiens, polsk og portugisisk:





Generaladvokatens konklusioner i sag C-524/24 | Italien/Østrig (Brenner- og Inntal-motorvejene)





Ifølge generaladvokat Campos Sánchez-Bordona strider de nattelige, sektorielle og vinterlige kørselforbud, som Østrig har indført på Inntal-motorvejen (A12) og Brenner-motorvejen (A13), mod EU-retten. Derimod er systemet med doseret adgang til Inntal-motorvejen ikke i strid med EU-retten.





Italien har indbragt en sag mod Østrig for manglende opfyldelse af forpligtelser. Italien anser, at Østrig har overtrådt EU-retten ved at indføre visse foranstaltninger til begrænsning af tung godstrafik på Inntal-motorvejen (A12) og Brenner-motorvejen (A13). Den vej, der dannes ved krydset mellem disse to motorveje, er en central åre i det trans-europæiske transportnet: Den forbinder Italien med Tyskland og derigennem med de øvrige nordlige europæiske lande.





De sektorielle kørselforbud, som Østrig indførte for at begrænse udledningen af forurenende stoffer i Brenner-korridoren og omegnen, blev i to domme fra EU-Domstolen i henholdsvis 2005 og 2011 (Brenner I- og Brenner II-dommene) fundet at være i strid med EU-retten. I 2016 var Kommissionen tæt på at indbringe Østrig for Domstolen, fordi Tyrol-området systematisk overskred NO₂-grænseværdierne fastsat i luftkvalitetsdirektivet. Disse grænseværdier er blevet overholdt siden 2020. For at opnå dette skærpede Østrig de eksisterende forbud og indførte nye.





Italien udfordrer fire af disse foranstaltninger for Domstolen: nattens, vinterens og sektorielle kørselforbud samt systemet med doseret adgang til A12-motorvejen. Østrig anerkender, at nogle af de nævnte foranstaltninger har en begrænsende virkning på den frie varebevægelighed, men anfører, at de er begrundet i overordnede almeninteresser: beskyttelse af miljøet, menneskers sundhed og vejsikkerhed.





Generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona foreslår, at Domstolen bør tage stilling til, at Østrig har misligholdt sine forpligtelser i forbindelse med de tre forbud, og at sagen bør afvises med hensyn til den fjerde foranstaltning.





Natligt kørselforbud forbyder tunge køretøjer (med en tilladt totalvægt på over 7,5 ton, med visse undtagelser) at køre om natten på en 84 kilometer lang strækning af A12-motorvejen. Forbuddet gælder hele året, men varierer afhængigt af halvåret og om dagen er en hverdag eller en helligdag. Ifølge Østrig er formålet at flytte NO2-udledningen fra natten til dagtimerne, hvor de atmosfæriske forhold er mere gunstige for spredning af emissioner, hvilket resulterer i lavere NO2-niveauer i luften.

Generaladvokaten er af den opfattelse, at et natligt forbud ikke afspejler en systematisk og konsekvent tilgang til at opnå det forfulgte mål. Dets formål er ikke at omdirigere trafikken til alternative ruter, men blot at udsætte den til dagtimerne for at udnytte de mere gunstige atmosfæriske spredningsforhold. Derfor er det inkonsistent at begrunde undtagelser for lokal og regional trafik med manglen på alternative ruter til visse zoner, når det samlede mål med et natligt forbud er at udsætte trafikken.

Generaladvokaten tilføjer, at Østrig burde have genovervejet foranstaltningens proportionalitet ud fra risiciene for menneskers sundhed i lyset af de seneste tilgængelige data og burde have undersøgt, om alternative foranstaltninger var mulige, inden de besluttede at anvende nattens forbud hele året.





Det sektorielle kørselforbud forbyder tunge køretøjer at benytte en ca. 65 kilometer lang strækning af A12-motorvejen til transport af visse varer, der anses for egnede til jernbanetransport. Generaladvokaten mener, at undtagelserne fra forbuddet ikke gør det inkonsistent, og at foranstaltningen kunne være egnet til at opnå det miljømæssige beskyttelsesmål. Dog burde Østrig i 2021, da grænseværdierne i luftkvalitetsdirektivet begyndte at blive overholdt på alle relevante strækninger af A12- og A13-motorvejene, have undersøgt, om forbuddet kunne lempes, eller om det var passende at fjerne eller lempes andre restriktive foranstaltninger i det samme regelsæt.





Vinterkørselforbud forbød i 2023 – med få undtagelser – tunge køretøjer, der var på vej til Italien, Tyskland eller andre lande, der kunne nås via disse lande, at køre på A12- og A13-motorvejene i otte sammenhængende timer hver lørdag i en periode på to måneder (fra januar til begyndelsen af marts, mellem kl. 07.00 og 15.00). Forbuddet blev igen anvendt på lørdage om vinteren i 2024. Østrig hævder, at det var nødvendigt for at sikre vejsikkerheden og en korrekt drift af motorvejene i perioder med betydelig trafikbelastning.

Generaladvokaten er af den opfattelse, at vinterkørselforbud er diskriminerende, idet det ikke er passende at definere dets omfang udelukkende på baggrund af køretøjets endelige destination og begrænse det til rejser til destinationer i udlandet. Desuden mangler der en ordentlig begrundelse. Kombineret med de andre forbud gjorde det i praksis næsten umuligt at transportere varer internationalt med tunge køretøjer i weekenderne. Over en hel uge kunne tunge køretøjer kun køre uden restriktioner i ca. 46 procent af den samlede tid. I virkeligheden skyldtes behovet for at forbedre vejsikkerheden og forhindre trafikpropper i otte timer på lørdage om vinteren i høj grad effekterne af de andre trafikforanstaltninger, som Østrig havde indført.





Trafikdoseringsforanstaltningen blev indført fra marts 2018 og begrænser ifølge Italien antallet af tunge køretøjer, der kører sydpå på A12-motorvejen fra Tyskland, til maksimalt 300 køretøjer i timen. Foranstaltningen gælder på specifikke dage, som fastsættes på forhånd af de østrigske myndigheder og meddeles periodisk og offentligt. Ifølge Østrig hindrer doseringssystemet ikke faktisk godstrafik; det anvendes kun, når det er absolut nødvendigt, og i få timer (normalt om morgenen). Desuden foreskriver det ikke et forudbestemt antal tilladte køretøjer, idet reduktionen i antallet af indkommende køretøjer opnås ved at indføre en yderligere hastighedsbegrænsning.





Generaladvokaten er af den opfattelse, at doseringen ikke kan kritiseres, hvis den - som Østrig hævder - udelukkende tager form af en hastighedsbegrænsning, der indføres i undtagelsestilfælde på visse motorvejsstrækninger under sjældne omstændigheder som svar på gyldige forudsigelser om trafikpropper. Han bemærker, at Italien ikke har formået at påvise, at dens indvirkning giver anledning til en kvantitativ begrænsning af importen eller en foranstaltning med tilsvarende virkning.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.