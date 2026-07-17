Østrig har tilsidesat sine forpligtelser

UDKAST TIL AFGØRELSE OM KØRSELSBEGRÆNSNINGER OVER BRENNER:

Fredag 17. juli 2026 kl: 08:26

I sagen mod Østrig mener Italien, at Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til traktaterne ved at have iværksat bestemte foranstaltninger til begrænsning af trafikken med tunge køretøjer, der transporterer gods ad motorvejene A12 og A13. Italien har specielt fremhævet et forbud mod natkørsel, et sektorbestemt kørselsforbud, et forbud mod vinterkørsel, og et doseringssystem for adgang til motorvej A12.









EU-Domstolens generaladvokat giver Italien medhold i de tre første punker, men ikke i det sidste om doseringssystemet.









Tvisten mellem Østrig på den ene side og Italien med opbakning fra flere andre EU-lande vedrørende godstransport ad motorvej A12 og A13 er ikke ny. EU-Domstolen har tidligere på foranledning af EU-Kommissionen afsagt to domme i henholdsvis 2005 og 2011, hvori Domstolen fastslog, at Østrig havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til daværende artikel 28 EF og 29 EF ved at indføre forskellige sektorbestemte forbud mod kørsel, som begrænsede trafikken med tunge køretøjer på ruten over Brenner.









I forslaget til den nye afgørelse skriver EU-domstolens generaladvokat i sin konklusion (Domstolens oversættelse til dansk af den originale spanske tekst):









"1. Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 34 TEUF og 35 TEUF, idet denne medlemsstat har vedtaget §§ 3 og 4 i Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Oktober 2010, mit der auf der A12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge erlassen wird (bekendtgørelse af 27.10.2010 fra Landeshauptmann, hvorved der udstedes forbud mod natkørsel med tunge køretøjer på motorvej A12 i Inn-dalen), som ændret i 2021.





2. Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 34 TEUF og 35 TEUF, idet denne medlemsstat har vedtaget §§ 3 og 4 i Verordnung des Landeshauptmannes vom 18. Mai 2016, mit der auf einem Abschnitt der A12 Inntal Autobahn der Transport bestimmter Güter im Fernverkehr verboten wird (bekendtgørelse af 18.5.2016 fra Landeshauptmann, hvorved transport af bestemte godsarter i fjerntrafikken forbydes på en strækning af motorvej A12 i Inn-dalen), senest ændret i 2023.





3. Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 34 TEUF og 35 TEUF, idet denne medlemsstat har vedtaget Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, mit der für die A12 Inntalautobahn und die A13 Brennerautobahn an bestimmten Samstagen im Winter 2023 ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge verfügt wird (bekendtgørelse fra forbundsministeren for klimabeskyttelse, miljø, energi, mobilitet, innovation og teknologi, hvorved der indføres et kørselsforbud for lastvogne på bestemte lørdage i vinteren 2023 på Inntal-motorvejen (A12) og Brenner-motorvejen (A13).





I øvrigt frifindes Republikken Østrig.





Den Italienske Republik, Republikken Østrig og Europa-Kommissionen bærer hver især deres egne omkostninger".









her: Interesserede kan læse forslaget til afgørelsen i dansk oversættelse- originalsproget er spansk.

















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