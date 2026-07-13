Flere varebiler er elektriske

Mandag 13. juli 2026 kl: 07:26

I løbet af første halvår blev der indregistreret 13.537 nye varebiler i Danmark, hvilket var 3,2 procent flere end i samme periode sidste år. De seneste seks måneder viser også, at der er blevet flere elektriske varebiler på gader og veje. Året til dato er der blevet indregistreret 5.485 el-varebiler i Danmark, hvilket betyder, at 40,5 procent af de nye varebiler i første halvår var eldrevne mod 27,6 procent i samme periode sidste år.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.