Flere varebiler er elektriske
Mandag 13. juli 2026 kl: 07:26Af: Redaktionen
Varebilsmarkedet er blevet mere elektrisk i løbet af årets første seks måneder. Ifølge Mobility Denmark var over 40 procent af de nyregistrerede varebiler elektriske
I løbet af første halvår blev der indregistreret 13.537 nye varebiler i Danmark, hvilket var 3,2 procent flere end i samme periode sidste år. De seneste seks måneder viser også, at der er blevet flere elektriske varebiler på gader og veje. Året til dato er der blevet indregistreret 5.485 el-varebiler i Danmark, hvilket betyder, at 40,5 procent af de nye varebiler i første halvår var eldrevne mod 27,6 procent i samme periode sidste år.
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