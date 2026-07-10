Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning

Fredag 10. juli 2026 kl: 09:15

Om den nye asfalt tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Chassis i stål

Cyklistværn i begge sider

Vippebeslag for stænklapper

Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige med krog på toppen

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulboltene

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktin, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset speciel alu-plade med ekstra slidstykke

Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Den nye trailer, der har monteret Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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