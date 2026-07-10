Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning
Fredag 10. juli 2026 kl: 09:15Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt tip-trailer til vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydlige Sjælland. Den nye trailer er leveret med Cramaro-rullepresenning på kassen, der kan rumme 32 kubikmeter
Om den nye asfalt tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Chassis i stål
- Cyklistværn i begge sider
- Vippebeslag for stænklapper
- Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige med krog på toppen
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulboltene
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktin, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset speciel alu-plade med ekstra slidstykke
- Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
Den nye trailer, der har monteret Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Bestanden er steget med 366
- Der er en forskel på 57 mellem nummer et og nummer to
- Batteri-elektriske lastbiler er nået 7 procent
- Politiet etablerer midlertidigt militært område i Køge
- Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning
- Havne i Fredericia får ladestandere til lastbiler
- Efter seks månder er der en forskel på fire
- Pensionsselskab åbner nyt sundhedsfagligt center
- Efter en uge med ny EU-told er antallet af lavværdiforsendelser halveret
- Trailer med gående gulv kan rumme 91 kubikmeter
- Danmarks i dag eneste landsdækkende brevomdeler sætter nye postkasser op indendørs
- Vognmændene skal med i planerne for Danmarks totalberedskab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!