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Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning

Fredag 10. juli 2026 kl: 09:15
Af: Redaktionen

Fire-akslet tip-trailer har Cramaro-rullepresenning

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt tip-trailer til vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydlige Sjælland. Den nye trailer er leveret med Cramaro-rullepresenning på kassen, der kan rumme 32 kubikmeter

Om den nye asfalt tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Chassis i stål 
  • Cyklistværn i begge sider
  • Vippebeslag for stænklapper
  • Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige med krog på toppen
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge med krom-hætter på hjulboltene
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktin, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset speciel alu-plade med ekstra slidstykke
  • Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
  • Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
  • Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
 
Den nye trailer, der har monteret Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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