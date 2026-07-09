Passagertallet er vokset med 22 procent - 7 procent vil have mere indenrigsflyvning

UNDERSØGELSE OM INDENRIGSFLYTRAFIKKEN:

Torsdag 9. juli 2026 kl: 10:33

Brancehorganisationen Dansk Luftfart tager tallene fra undersøgelsen som et tegn på, at luftfarten har en opgave i at tydeliggøre sin rolle på de længere rejser i Danmark.









Selvom 46 procent svarer, at rejsetid har betydning for deres valg af transportform, forbinder 34 procent fly med længere rejser herhjemme. Til sammenligning nævner 80 procent bilen og 75 procent toget som eksempler på transport over længere aftstande.





Forskellen mellem passagerernes adfærd og befolkningens holdning vækker opsigt hos sekretariatschef i Dansk Luftfart, Mathias Milling.









- Det er et ret lavt tal, og det må vi tage på vores kappe. Når kun 7 procent svarer, at indenrigsflyvningen skal spille en større rolle, så har vi i branchen en stor opgave med at forklare den værdi, vi skaber for Danmark og for rigtig mange mennesker, siger Mathias Milling og fortsætter:









- Erhvervslivet er afhængige af mobiliteten, større områder som Nordjylland, Sønderjylland og Bornholm kommer tættere på, turismen kan blomstre i hele landet, og rigtig mange jyder og fynboer bruger København som et hub for at komme videre ud i verden. Derfor skal vi arbejde benhårdt for at skabe rammerne for, at den udvikling fortsætter.









Hos Dansk Luftfart peger man på, at undersøgelsen viser, at prisen spiller en central rolle for valget af transportform. 44 procent peger på pris som noget, der kan gøre det mindre relevant at vælge fly på en indenrigsrejse, mens 43 procent svarer, at en lavere pris kan gøre det mere relevant.





For at sikre, at de høje billetpriser ikke spænder ben for mobiliteten mellem landsdelene, kommer Dansk Luftfart med en klar politisk opfordring: Suspendér flypassagerafgiften.





- Det kan blive dyrere at flyve på grund af globale faktorer, vi ikke selv er herrer over. Hvis vi ovenikøbet lægger afgifter på billetterne, risikerer vi at knække den positive udvikling og isolere yderområderne. Ved at suspendere flypassagerafgiften midlertidigt kan vi holde hånden under sammenhængskraften i en svær tid, siger Mathias Milling.

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